الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»

20 نوفمبر 2025 11:56

تبرز النسخة الـ26 من مهرجان الفنون الإسلامية، التي تشهد مشاركة 170 فناناً من 24 دولة يقدمون 473 عملاً فنياً، أهمية إبراز الفنون الإسلامية من خلال مشاركات إماراتية وعربية وعالمية، تعكس روح الانفتاح والتنوع، وتعبّر عن موقع المهرجان كمحطة فنية تجمع بين الأصالة والتجديد في آنٍ واحد.

ويضم متحف الشارقة للفنون أعمالاً فنية، تنوعت ما بين المعمار والتركيبات الفنية والمنحوتات والزخارف والمجسّمات المتحركة واللوحات والمخطوطات، جسّدت رؤى مختلفة عن الفنون الإسلامية الحديثة ومدارسها المتنوعة في العديد من دول العالم، وعكست شعار المهرجان لهذا العام «سراج».

ومن أبرز الأعمال المعروضة في المتحف الأعمال الفنية لكل من باتريسيا ميلنز من المملكة المتحدة بعنوان «نور»، والفنانة الدكتورة إستر ماهلانغو من جنوب أفريقيا بعنوان «استكشاف القلب والعقل والروح»، وراشد آل خليفة من مملكة البحرين بعنوان «مبادئ السلام».

