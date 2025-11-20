الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«ساحة الخط» تحتضن 8 معارض في «مهرجان الفنون الإسلامية»

«ساحة الخط» تحتضن 8 معارض في «مهرجان الفنون الإسلامية»
20 نوفمبر 2025 18:30

الشارقة (الاتحاد)
افتتح عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، 8 معارض لـ70 مبدعاً في الخطوط العربية والزخرفة الإسلامية، وذلك في ساحة الخط في قلب الشارقة، بحضور عدد كبير من الفنانين والخطّاطين ومحبي فن الخط العربي.

أخبار ذات صلة
473 عملاً فنياً من 24 دولة في «مهرجان الفنون الإسلامية»
نجا المهداوي يحلّق في أبوظبي بـ«فيض الحروف»

تأتي المعارض الثمانية ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، وقد جاءت على النحو التالي: «سراج» للفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه، و«تعاقب الأجيال» للفنان الإماراتي محمد مندي وتلميذاته، و«ضوء الحبر الأسود» للفنان التركي فاتح أوزكافا، و«تواصل» للفنان المصري عبد الفتاح وتلميذه أشرف حسن، و«سراج المداد» للخطاط الراحل عباس البغدادي، والخطّاط السوري أيمن غزال، و«انعكاس» للفنان التركي البروفيسور د.عمر فاروق تاشكله وطلابه، و«وَشْيُ الحروف» للفنانين المغربيين بدر السيحي وفؤاد ابليلي، و«فنون القلم» للفنان الإيراني حبيب رمضان بور.
وتجوّل العويس والقصير والحضور في المعارض الثمانية، مطّلعين على مجموعة من الأعمال الخطية والزخرفية والمذهّبة التي أنجزها أكثر من سبعين مبدعاً، كما استمعوا إلى شروحات الفنانين حول موادهم وتقنياتهم وأساليب معالجاتهم البصرية، وما تحمله أعمالهم من رؤى جمالية تعكس تنوّع التجارب المشاركة.
في ختام الجولة، سلّم العويس والقصير للمشاركين في المعارض شهادات تقدير، تكريماً لجهودهم الفنية المبذولة، ومساهمتهم الإبداعية.

الخط العربي
الزخرفة الإسلامية
الزخرفة الخطية
مهرجان الفنون الإسلامية
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©