«ساحة الخط» تحتضن 8 معارض في «مهرجان الفنون الإسلامية»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، 8 معارض لـ70 مبدعاً في الخطوط العربية والزخرفة الإسلامية، وذلك في ساحة الخط في قلب الشارقة، بحضور عدد كبير من الفنانين والخطّاطين ومحبي فن الخط العربي.

تأتي المعارض الثمانية ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، وقد جاءت على النحو التالي: «سراج» للفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه، و«تعاقب الأجيال» للفنان الإماراتي محمد مندي وتلميذاته، و«ضوء الحبر الأسود» للفنان التركي فاتح أوزكافا، و«تواصل» للفنان المصري عبد الفتاح وتلميذه أشرف حسن، و«سراج المداد» للخطاط الراحل عباس البغدادي، والخطّاط السوري أيمن غزال، و«انعكاس» للفنان التركي البروفيسور د.عمر فاروق تاشكله وطلابه، و«وَشْيُ الحروف» للفنانين المغربيين بدر السيحي وفؤاد ابليلي، و«فنون القلم» للفنان الإيراني حبيب رمضان بور.

وتجوّل العويس والقصير والحضور في المعارض الثمانية، مطّلعين على مجموعة من الأعمال الخطية والزخرفية والمذهّبة التي أنجزها أكثر من سبعين مبدعاً، كما استمعوا إلى شروحات الفنانين حول موادهم وتقنياتهم وأساليب معالجاتهم البصرية، وما تحمله أعمالهم من رؤى جمالية تعكس تنوّع التجارب المشاركة.

في ختام الجولة، سلّم العويس والقصير للمشاركين في المعارض شهادات تقدير، تكريماً لجهودهم الفنية المبذولة، ومساهمتهم الإبداعية.