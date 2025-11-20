الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«منصة للتوزيع» تواصل رحلتها في دعم الناشر الإماراتي في المغرب والكويت

«منصة للتوزيع» تواصل رحلتها في دعم الناشر الإماراتي في المغرب والكويت
20 نوفمبر 2025 18:36

الشارقة (الاتحاد)
تشارك «منصة للتوزيع» في معرض الكتاب الدولي للأطفال واليافعين في المملكة المغربية ومعرض الكويت الدولي للكتاب اللذين يُعَدّان من المحافل الثقافية العربية البارزة، وذلك في إطار التزامها بتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال واليافعين، ودعم حضور المحتوى العربي الإبداعي في فضاءات القراءة والمعرفة على مستوى المنطقة والعالم.وعلى مدار تسعة أيام، في الفترة من 8 حتى 16 نوفمبر 2025، فتحت «منصة للتوزيع» نوافذ جديدة أمام الأجيال الناشئة في العاصمة المغربية للوصول إلى محتوى معرفي ملهم ومبتكر من خلال بيع وتوزيع 536 عنواناً من أحدث إصدارات 72 دار نشر إماراتية بإجمالي 2971 كتاباً، مؤكدة التزامها بدعم الإبداع وتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال واليافعين في العالم العربي. وفي رحلتها لنشر المعرفة وصناعة قرّاء المستقبل، تحضر «منصة للتوزيع» في معرض الكويت الدولي للكتاب في الفترة من 19 حتى 29 من نوفمبر الجاري، حاملةً معها الإبداعات الإماراتية من 60 دار نشر محلية، حيث تقدّم 752 عنواناً تشمل طيفاً متنوعاً من الحقول المعرفية والأدبية التي تلبّي اهتمامات القرّاء من مختلف الأعمار، وبإجمالي 3622 كتاباً.
وأكّد راشد الكوس، مدير عام منصة للتوزيع أن مشاركة الشركة في هذين الحدثين الثقافيين البارزين تأتي انسجاماً مع رؤية «منصة للتوزيع» في دعم صنّاع الكتاب الإماراتيين، وتوسيع آفاق التعاون بين دور النشر المحلية ونظيراتها العربية، لتوفير نتاج معرفي وإبداعي يناسب ذائقة القارئ، ويسهم في بناء مجتمعات قارئة ومبدعة في المنطقة، وذلك ترجمةً لتوجّه إمارة الشارقة ودولة الإمارات نحو تطوير واستدامة صناعة النشر وإيصال الكتاب الإماراتي والعربي إلى الأسواق في كل مكان.
 

