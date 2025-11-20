الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

ماجد بن سعود: البحرين نموذج رائد في دعم الإبداع

ماجد بن سعود وراشد بن خليفة آل خليفة في صورة جماعية خلال اللقاء (وام)
21 نوفمبر 2025 01:19

المنامة (وام)

أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن مملكة البحرين تعد نموذجاً رائداً في دعم الإبداع ورعاية الحراك المعرفي، مشيراً إلى جهود المملكة المتقدمة في احتضان الطاقات المبدعة وصون التراث الحضاري، والتي باتت شاهداً على امتلاكها بيئة ثقافية مزدهرة
جاء ذلك خلال زيارته مقر مؤسسة راشد بن خليفة للفنون في مملكة البحرين، حيث كان في استقباله الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون بالمملكة، وذلك في إطار توطيد الشراكات الإقليمية وتطوير العمل المشترك في الجوانب الثقافية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة.
وقال رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، إن هذه الزيارة جاءت في إطار مساعٍ استراتيجية تهدف إلى الاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجالات الثقافة والفنون وإدارة المشاريع الإبداعية، إضافة إلى تشجيع الحوار الثقافي وتعزيز تبادل الخبرات بين المجتمعات المعنية، بما يسهم في تطوير المشهد الثقافي ودعم المبادرات المشتركة، ويرسخ من مكانة البلدين في توطيد التعاون وصون الهوية الثقافية. واطلع الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، خلال الزيارة، على أبرز الأنشطة والمبادرات التي تنفذها مؤسسة راشد بن خليفة للفنون، إلى جانب المعارض والمشاريع الثقافية والأعمال الفنية المميزة التي تعكس حيوية الساحة الإبداعية في مملكة البحرين، وما تشهده من تطور مستمر في صناعة بيئة فنية متكاملة تضمن تمكين المواهب ودعم أصحاب الفن.

ماجد بن سعود المعلا
الإمارات
البحرين
دائرة السياحة والآثار
أم القيوين
المنامة
