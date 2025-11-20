«همسات الصحراء».. أعمال فنية وثقافية تكرِّم إيقاعات الطبيعة

الشارقة (الاتحاد)



كشفت علامة سجاد «جايبور» Jaipur Rugs، إحدى أبرز علامات السجاد اليدوي الفاخر على مستوى العالم، عن تعاونها مع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لإطلاق مجموعة «همسات الصحراء» المستوحاة من فكرها ورؤيتها، وستعرض المجموعة للمرة الأولى خلال النسخة الثانية من مهرجان «تنوير»، الذي يقام في الفترة من 21 - 23 نوفمبر الجاري في صحراء مليحة، احتفاءً بالإرث الثقافي والطبيعي والتراثي للمنطقة.

وتشكّل مجموعة «همسات الصحراء» رحلة تأملية عبر المشهد الطبيعي الخالد لصحراء مليحة وموقع الفاية التاريخي، إذ تمثل كل سجادة أرشيفاً حياً يوثّق صوت الريح عبر الواحات والتشكيلات الصخرية، إلى جانب الجماليات الشعرية التي تحملها الكهوف والحصون والقصور المندثرة، والتي تروي حكاية التجربة الإنسانية الممتدة عبر آلاف السنين.

وإلى جانب جماليات تصميمها، تشكّل السجادات وعاء للذاكرة، إذ يجسّد كل عمل طلوع الفجر على التلال الجبلية، وتراقص أشعة الشمس على الرمال والصخور، وسكون السماء المرصعة بالنجوم، في دعوة تلهم الزائر للتأمل والتفكير والاحتفاء بحكايات أرض لا تزال روحها حاضرة في مسيرة الإنسان. وتستلهم هذه المجموعة رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وشغفها بالتاريخ والحرف اليدوية التراثية وقوة السرد القصصي، وتحتفل المجموعة بموقع الفاية، وصحراء مليحة، وإمارة الشارقة وماضيها العريق، إذ قدمت سموها رؤية تقدّر الحضارات والعصور القديمة، وتحتفي بالحوار بين الأرض والزمن والثقافة. وتمثل كل سجادة عملاً فنياً وثقافياً يكرم إيقاعات الطبيعة، وقدرة البشر على الصمود، ويجسّد جماليات القصص التي تتوارثها الأجيال، إذ تتضمن مجموعة «همسات الصحراء» ستة أعمال فريدة، هي: «صرخة الرمال»، و«حافة السهل»، و«أرض البدايات»، و«الأرض تشهد»، و«مرور الزمن»، و«واحة الأسلاف».