الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

خليفة بن طحنون بن محمد يزور معرض «فن أبوظبي»

خليفة بن طحنون بن محمد خلال زيارته «فن أبوظبي» (وام)
21 نوفمبر 2025 01:19

أبوظبي (وام)

زار معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، فعاليات معرض «فن أبوظبي» في دورته السابعة عشرة، التي تُنظِّمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في منارة السعديات، حتى 23 نوفمبر الجاري.
وقام معاليه بجولة في أروقة المعرض، اطّلع خلالها على الأعمال الفنية المشاركة، وتعرّف على أبرز التوجّهات الإبداعية التي تقدّمها الصالات الفنية في دورة هذا العام، مشيداً بمستوى المشاركات وما تعكسه من تطوّر في مسيرة المعرض وإسهاماته الفاعلة في إثراء المشهد الفني والثقافي في إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. صوت ثابت لدعم إنهاء الحرب الأهلية في السودان
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الرابعة من جائزة «نافس» للمنشآت والأفراد

وأكّد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان أن معرض «فن أبوظبي» يواصل دوره الريادي في تعزيز المشهد الفني الذي تزخر به الإمارة، عبر استقطاب كبرى صالات العرض وأبرز الفنانين المحليين والعالميين لتبادل الأفكار واستعراض الرؤى الفنية والإبداعية، ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهةً دوليةً لرعاية الفنون المعاصرة.
ويُقدّم معرض «فن أبوظبي» 2025 مجموعة متنوّعة من الأعمال الفنية والمشاريع المبتكرة التي تُتيح تجارب تفاعلية تعكس اتجاهات الفن المعاصر، وتواكب التطوّرات العالمية في هذا المجال، وذلك عبر جهات عارضة من 142 صالة فنية تمثّل 34 دولة، من بينها 53 صالة تشارك للمرة الأولى، بما يعكس تنامي الحضور والمشاركة المحلية والدولية في المعرض.
الجدير بالذكر أن معرض «فن أبوظبي» يُعد أحد أبرز الفعاليات الفنية على المستويين المحلي والإقليمي، حيث يستقطب نخبة الفنانين والعارضين لتوفير منصة متكاملة تدعم تعزيز الحوار الثقافي، والتبادل الفني، ورعاية المواهب الناشئة في مختلف المجالات الفنية والإبداعية.

خليفة بن طحنون
أبوظبي
خليفة بن طحنون بن محمد
الإمارات
فن أبوظبي
معرض فن أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©