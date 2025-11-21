السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

للمرة الأولى.. زراعة قرنية "ثلاثية الأبعاد" في إنسان

21 نوفمبر 2025 09:58

في تطور غير مسبوق، حصل مريض مصاب بالعمى القانوني على قرنية منتجة بالطباعة ثلاثية الأبعاد مصنوعة من خلايا عين بشرية، في بداية ناجحة لتجربة لا تزال في مرحلة مبكرة حسبما أفادت شركة‭‭‭‭ ‬‬‬‬"بريسايس بيو" المصنعة للقرنية المزروعة.

وتتطلب عمليات زراعة القرنية في الوقت الراهن أنسجة عين من متبرعين من البشر. وكما هو الحال في جميع عمليات زراعة الأنسجة والأعضاء البشرية، عادة ما يكون الطلب أكبر من المتاح.
وقال باحثون إن عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد تسمح بإنتاج المئات من الغرسات التي يتم تطويرها في المختبر من خلايا من قرنية متبرع واحد.

وتتوقع شركة بريسايس بيو، التي يوجد مقرها في ولاية نورث كارولاينا ، أن تعلن عن النتائج الأولية للدراسة في النصف الثاني من عام 2026.

