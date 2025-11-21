واتساب يتخطى الرسائل التقليدية.. شارك وشاهد نصوصك كما في إنستجرام

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة تحديثات نصية قصيرة، مشابهة لميزة "Notes" في إنستجرام، وفقاً لموقع "تك كرانش".



ومع إعادة إطلاق هذه الميزة، أصبحت "حالة عنّي" أكثر وضوحًا، حيث يمكن رؤية الحالة في أعلى المحادثات الفردية وملفات المستخدمين الشخصية، مع إمكانية الرد مباشرة عليها.

وتختفي هذه الحالة تلقائيًا بعد 24 ساعة، مع إمكانية تعديل المدة حسب رغبة المستخدم، كما يمكن تحديد من يمكنه رؤيتها: جهات الاتصال فقط أو بشكل أوسع.





حاليًا، هذه الميزة لا تدعم الفيديوهات القصيرة أو مشاركة الموسيقى مثل "ملاحظات إنستجرام"، إلا أن واتساب قد يضيف هذه التحسينات مستقبلًا إذا لاقت الميزة قبولًا واسعًا. وبدأت الشركة بالفعل بإتاحتها لمستخدمي الهواتف المحمولة هذا الأسبوع.