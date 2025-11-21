الأرشيف والمكتبة الوطنية يضيء على الإرث التاريخي لواحة ليوا

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن موسمه الثقافي 2025، ندوة افتراضية بعنوان «ليوا.. أرض التلال الذهبية» تناولت المكانة التاريخية والحضارية والاقتصادية لواحة ليوا، بوصفها إحدى أهم واحات منطقة الظفرة وموطناً أصيلاً لقبيلة بني ياس.

إيمان البريكي

وأكدت مديرة الجلسة إيمان البريكي، في كلمتها الافتتاحية، أهمية ليوا كمركز اقتصادي يحتضن أبرز الحقول البرية للنفط والغاز في إمارة أبوظبي، إضافة إلى قيمتها التاريخية وارتباطها بقبيلة آل بوفلاح ومنهم آل نهيان، مشيرة إلى جمالها الطبيعي المتمثل في الكثبان الرملية الشاهقة والمحاضر المحيطة بواحات ذات تربة خصبة ومياه عذبة.

شرينه سعيد القبيسي

وقدمت الباحثة شرينه سعيد القبيسي، رئيس وحدة التاريخ الشفاهي، عرضاً توثيقياً اعتمد على مقابلات مع عدد من رواة المنطقة، تناولت فيه رحلة القيظ ومحاضر ليوا التي يصل عددها إلى 130 محضراً، مستعرضة ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأدوار الرجال والنساء، إضافة إلى اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزراعة ليوا. كما دعمت القبيسي مداخلتها بصور فوتوغرافية وخرائط متخصصة توثق آثار ليوا ومزارعها وقوافل المقيظ وأنشطتها التقليدية.

وقدم الباحث راشد سعيد الزعابي، من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ورقة بعنوان «ليوا من نشر المعرفة إلى إنتاجها»، استعرض فيها دور الواحة في الاقتصاد المعرفي ومفاهيم اقتصاد المعرفة، وأبعادها الثقافية والتراثية، إضافة إلى دورها في الأمن الغذائي والمشاريع الزراعية الحديثة.

وأشار الزعابي إلى الرؤية القيادية المتواصلة تجاه تطوير ليوا، مقترحاً أربع آليات لتعزيز دور ليوا في اقتصاد المعرفة، من بينها رقمنة التراث واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنتاج محتوى بصري عالمي وتعزيز التعاون بين الجهات البحثية والثقافية.

في ختام الندوة، أكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أن ليوا ستظل قيمة وطنية وتراثية واقتصادية راسخة، وواحة للتاريخ والجذور، ومكوناً أصيلاً من مسيرة الدولة نحو اقتصاد المعرفة.