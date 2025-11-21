حوار الأجيال والإبداع في «فن أبوظبي»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

يضم معرض «فن أبوظبي» في دورته الجديدة بمنارة السعديات عدداً كبيراً من صالات العرض المحلية والعالمية، وهي تعكس في تعددها تنوعاً في الأعمال الفنية المشاركة، ويستقطب المعرض أيضاً زواراً من مختلف الفئات العمرية، سواء بغرض الاطلاع على الأعمال الفنية، أو رغبة في اقتناء بعضها. كما تشارك جامعة نيويورك أبوظبي بجناح بالمعرض تحت عنوان «المركز العربي لدراسة الفن».

وفي جوهره يمثل المعرض منصة عالمية تتلاقى فيه الأجيال الفنية وتتحاور في فضاءات زاهية بالألوان والظلال. وفي حديثه لـ(الاتحاد) يشير جوناثان بر، خبير الأرشفة بجامعة نيويورك أبوظبي إلى أن المعرض يشكّل فعالية مركزية للبحث في الفن العربي في المنطقة، ويضيف:«شرف كبير لنا أن نكون حاضرين في هذا المشهد الفني، وفي هذا الفضاء الإبداعي أمام فنانين معاصرين يعرضون أعمالهم، ونأمل أن تكون هذه فرصة للناس حتى ترى أبحاثنا ومجموعاتنا».

وفي بهو المعرض تتصدر لوحة كبيرة استحوذت على جدار المدخل للفنان النيبالي تشرين شربا، كما يتضمن بهو المعرض لوحة أثارت اهتمام الزوّار للفنان تيمو ناصري، وهو عمل تركيبي رمزي من المرايا في فضاء تنيره كوكبة من الأضواء النيون، حيث يلتقي فيه خطان جوهريان يعكسان أسلوبية الفنان الهندسية التأملية. جاليري «سادو آرت» بإدارة الفنانة تمارا أنباري، أحد الجاليرهات الجديدة المشاركة، وعن ذلك تقول أنباري: «هذه فرصة حقيقية للجاليري، لأن فن أبوظبي مهم، وخاصة أن فيه مجموعة كبيرة من الجاليريهات المشاركة من مختلف أنحاء العالم، وهذه فرصة جيدة أن نتعرف على ثقافات العالم من خلال الفن، وخاصة أن «سادو آرت» جاليري جديد تم افتتاحه منذ أشهر قليلة». وترى تمارا أنباري أن مشاركة الفنانين الشباب مع الرواد إضافة كبيرة للجيل الجديد، وتضيف:«من الجيد لي وللفنانين الشباب أن يعرضوا أعمالهم بجوار أعمال الرواد، ومن شأن ذلك أن يصنع حواراً بين الأجيال، وحتى يطلع الشباب على المدارس الفنية المتنوعة، لأن الفن دائرة مغلقة، ومن بدأ هم الروّاد، ومن يوسعها هم الشباب، حيث يطورون الأفكار والأعمال التي بدأها الرواد». من جهته يقول الفنان السعودي عبد المحسن الشويماني، صاحب جاليري «تجريد للفنون»: «تابعنا الحراك السابق لمعرض «فن أبوظبي»، نحن مجموعة من الفنانين التشكيليين السعوديين، نحرص على المشاركة كل عام ونطرح تجربتنا ونأخذ آراء النقاد والمتخصصين هنا ونستفيد من خبراتهم».

ومن جانبه يقول الفنان التشكيلي سعود القحطاني: يسعدني أن أشارك مع «تجريد للفنون» في فن أبوظبي، ويهمني هذا المعرض كثيراً، وكان لقاؤنا بالفنانين الإماراتيين جميلاً، والأجمل أن نتلاقى ونتبادل الرؤى والأفكار بيننا، وأعرض بعضاً من تجاربي وهي نتاج 55 عاماً من الممارسة الفنية».

