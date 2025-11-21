السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

وزارة الثقافة تفتتح معرض «تعابير إبداعية»

صورة جماعية في افتتاح المعرض (وام)
22 نوفمبر 2025 01:11

أبوظبي (وام)

افتتحت وزارة الثقافة، معرض «تعابير إبداعية» في المسرح الوطني ومركز أبوظبي الثقافي، والذي يستمر حتى 9 يناير 2026، بالتعاون مع «فن أبوظبي» في دورته السابعة عشرة.
ويجمع المعرض تحت سقف واحد أعمال المبدعين المستفيدين من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع وبرنامج السوق الإبداعي، إلى جانب المشاركين في برنامج الإقامة الفنية، ليحتفي بالإبداع بجميع أشكاله عبر مجالات الكتب والأدب، والتراث الثقافي، والسينما والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون التشكيلية والتصميم، وألعاب الفيديو، والموسيقى.
كما يقدم المعرض عرضاً واضحاً لمسارات العمل الإبداعي لدى المشاركين، مسلطاً الضوء على المحطات الأساسية في تجربتهم الفنية، ويتيح المعرض فرصاً للتفاعل مع الفنانين والتعرف إلى منهجيات عملهم، بما يبرز دور وزارة الثقافة في دعم وتطوير إنتاجهم الإبداعي.
وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «يمثل معرض تعابير إبداعية ترجمةً حيةً لرؤية وزارة الثقافة في رعاية المواهب الوطنية وتمكينها، وهو تجسيد لثمار برامج الدعم المستدام التي أطلقتها الوزارة، ولا يقتصر دور هذه البرامج على دعم الإنتاج الإبداعي فحسب، بل يمتد لبناء قدرات المبدعين، وتعزيز حضورهم المحلي والعالمي، مما يسهم في إثراء الهوية الوطنية، ويدفع عجلة الاقتصاد الإبداعي في الدولة».
وأضاف معاليه «نفخر بما يحققه مبدعونا من إنجازات، ونسعى من خلال هذا المعرض إلى تسليط الضوء على رحلتهم الإبداعية واللحظات المحورية التي شكلت مسيرتهم، مقدّمين للجمهور تجارب ملهمة عن أثر الاستثمار في الإنسان والإبداع».

وزارة الثقافة
الإمارات
المسرح الوطني
فن أبوظبي
سالم القاسمي
