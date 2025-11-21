السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

مهرجان أبوظبي يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في مشهد الثقافة العالمية

صورة جماعية خلال الفاعلية (من المصدر)
22 نوفمبر 2025 01:11

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسّس لمهرجان أبوظبي، يواصل برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج مهمته في ترسيخ الحوار الثقافي بين الشعوب عبر سلسلة من الفعاليات الموسيقية والجلسات الحوارية الفكرية في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الجاري.
وقدّم المهرجان ثلاث فعاليات رئيسية ضمن برنامجه في الولايات المتحدة، احتفاء بدور الفن والموسيقى في بناء الجسور الثقافية وتعزيز الحوار الإنساني.
وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسّس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «بالشراكة مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى، وفي إطار مذكرة التفاهم التي وقّعناها عام 2015؛ نسهم في تعزيز الحضور الإماراتي والتعاون الثقافي الدولي، ودعم المبدعين من الإمارات والعالم».
وأضافت: «ضمن برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج، نقدّم عمل الفنان فرج أبيض «شمس وجودي» لأول مرة في الولايات المتحدة الأميركية، والعرض العالمي الأول للأوركسترا السيمفونية من كلية الملكة صوفيا للموسيقى، في كارنيغي هول العريقة، مع روائع كبار المؤلفين الموسيقيين ألبينيز وباربر ودفورجاك، بقيادة المايسترو أندريس أوروزكو -إسترادا، يرافقه عازف الكمان الفرنسي الشهير رينو كابوسون، بمشاركة عازفة التشيللو الإماراتية المتألقة إلهام المرزوقي، ومجموعة مختارة من موسيقيي أوركسترا الشباب الفلهارمونية الكولومبية».
وتابعت: «كما ننظّم ندوتين حواريتين ضمن مبادرة الدبلوماسية الثقافية الرائدة «الفنون في السفارات»، بالشراكة مع سفارة الدولة في واشنطن، وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، احتفاء بدور الفنون والموسيقى في مدّ جسور التعاون الدولي والحوار الثقافي».

مهرجان أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
هدى إبراهيم الخميس
هدى الخميس
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
