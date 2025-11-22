الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

انطلاق مهرجان «تنوير 2» في مليحة

المهرجان يقدم أكثر من 28 عرضاً أدائياً مؤثراً (وام)
23 نوفمبر 2025 02:19

الشارقة (وام)

انطلقت مساء أمس الأول فعاليات الدورة الثانية من مهرجان تنوير في صحراء مليحة الساحرة بالشارقة، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لتبدأ احتفالية ملهمة تتواصل على مدار ثلاثة أيام تجمع بين الفن والموسيقى والتراث والتواصل الإنساني. وتحت شعار «ما تبحث عنه يبحث عنك» المستلهم من حكمة الشاعر جلال الدين الرومي الخالدة استقبل المهرجان ضيوفاً من مختلف أنحاء العالم لحضور حفلات موسيقية تحت النجوم والاستمتاع بتجارب فنية وإبداعية ملهمة تتوزع عبر أربع مساحات أدائية غامرة.
وضمن أفق الصحراء الممتد في موقع الفاية التاريخي المُدرج حديثاً ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي كشف حفل الافتتاح عن رؤية «تنوير» في جمع المواهب العالمية حول قيم الارتباط بالتراث والذاكرة الثقافية والإبداع الجماعي.
قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسسة مهرجان تنوير: «نجتمع في صحراء مليحة لنتوقف ونتواصل ونجد السكينة بعيداً عن صخب العالم واضطرابه يقول لنا جلال الدين الرومي: إنه عندما نُصقل مرآة قلوبنا نعيد اكتشاف النور الذي لطالما كان في داخلنا. وأملي وإيماني أن يُتيح تنوير لكلٍّ منا لحظةً من الصفاء والحضور والتجديد».
ويقدم المهرجان أكثر من 28 عرضاً أدائياً مؤثراً يحييها أكثر من 183 فناناً من 23 دولة وذلك على أربع مساحات أدائية تتمثل في المسرح الرئيسي وشجرة الحياة والقبة والسوق. ويتضمن برنامج المهرجان 9 ورش عمل غنية بالمعرفة يُشرف عليها مختصون عالميون و11 تركيباً فنياً غامراً يحوّل الصحراء إلى معرض حي للتأمل والإبداع.
ويمكن للجمهور تجربة أطباق متنوعة عبر 17 مطعماً و14 محلاً حرفياً في السوق إضافة إلى 9 أنشطة تفاعلية تشمل مراقبة النجوم واستكشاف الصحراء والجولات الأثرية الإرشادية التي تعمق الارتباط بالمكان وسرديته.
وعلى امتداد أيام مهرجان تنوير سيتسنى للجمهور مشاهدة 11 تركيباً فنياً غامراً تحوّل الصحراء إلى معرض ديناميكي للتراث الثقافي والاتصال العميق بالطبيعة.
وتدمج هذه الأعمال بين الهندسة والمادة والسرد لربط الماضي والحاضر والمستقبل ضمن المشهد الطبيعي القديم لمليحة.

