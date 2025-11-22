الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«خارج النص».. حوار الأدب والفن

نجاة مكي مع أحد أعمالها (تصوير: مصطفى رضا)
23 نوفمبر 2025 02:19

فاطمة عطفة 

في تجربة فنية وأدبية مختلفة، يقدّم معرض «خارج النص» رؤية مختلفة لقراءة الأدب الإماراتي، عبر تحويل الروايات والقصائد إلى فضاءات تشكيلية تتجاور فيها الكلمة مع اللون، والحكاية مع الصورة، والذاكرة مع الإحساس.
التجربة التشكيلية التي تجسدت في منزل أسماء المطوع، تأتي لتؤكد كيف يمكن للإبداع أن يتحول إلى حالة يومية حيّة، تتقاطع فيها الفنون، وتتداخل لتنتج جماليات جديدة تعبّر عن هوية المكان وروحه، حيث يجمع المشروع نخبة من الفنانين الإماراتيين الذين قدموا أعمالاً تشكيلية ومنحوتات تستلهم نصوصاً أدبية إماراتية، في إطار «عام المجتمع»، وبروح تعاونية تثري المشهد الثقافي. (الاتحاد) استطلعت آراء بعض المشاركين، للتعرف عن قرب إلى عن هذه التجربة التي جمعت الفن والكلمة تحت سقف واحد.
في البداية تقول أسماء المطوع، مؤسسة «صالون الملتقى الأدبي» في أبوظبي: «جاء هذا المشروع في إطار عام المجتمع، وبمشاركة عدد من الفنانين الإماراتيين بلوحاتهم ومنحوتاتهم، تأكيداً لروح التعاون والإبداع الجماعي. يعمل الأدباء والفنانون يداً بيد لتجسيد القيم الثقافية والجمالية التي تعبّر عن هوية الإمارات وتراثها الإنساني».
وعبّرت المطوع عن شكرها للفنانين المشاركين، مؤكدة أن الأدب لا يُقرأ كنص مكتوب فحسب، بل كحالة حية يمكن رؤيتها وسماعها ولمسها. فكل عمل أدبي في المعرض هو نبض من وجدان إماراتي مشترك، يترجم الحروف إلى مشاعر، والمعاني إلى تجليات بصرية وسمعية.

من جانبها، تقول الفنانة د. نجاة مكي: «شاركتُ بلوحة تجسّد رواية ريم الكمالي يوميات روز. حاولتُ تجسيد قوة امرأة تحملت صعوبات كثيرة، وعاشت زمناً قاسياً، وهي تسبح ضد التيار حتى تصل إلى هدفها. يظهر ذلك في عناصر اللوحة، بين الصحراء والبحر، وفي الطاقة الداخلية التي بنيت عليها العمل». وأشادت مكي بفكرة المعرض، مؤكدة أنه «يجمع بين الثقافة وفنون التشكيل في تجربة ملهمة».
أما الفنانة التشكيلية كاميليا محبي، فتقول: «يسعدني أن أشارك في هذا المعرض، لأنه جعلني أقرأ لأول مرة رواية إماراتية بالعربية، وهي «شاهندة» لراشد النعيمي. اشتغلت عملي الفني عن عالم الكتاب، وبدأت أبحث بعمق في الثقافة الإماراتية. اكتشفت العلاقة القوية بين الفن التشكيلي والإبداع الأدبي، واستلهمت من الرواية الفكرة، وكيف يتساوى المال والجمال والقوة في زمن يجعل الإنسان أسير ظروفه». وأكدت أن المنحوتة التي قدمتها تُعد من أقوى أعمالها.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
الإمارات وأفريقيا.. رؤية تتجاوز حدود الاقتصاد إلى آفاق التنمية الإنسانية

أنياب وعيون
الفنان جلال لقمان تحدث عن مشاركته بعمل بعنوان «أنياب وعيون»، مستلهماً رواية للكاتبة فاطمة المزروعي. وقال: «العمل يُجسّد امرأة تواجه نظرات المجتمع وأحكامه بثبات لا ينكسر. اخترت الفولاذ، لأنه أقرب للمرأة القوية التي تتحدى ولا تكترث بالصعاب. وضعتها داخل عاصفة من الأعين، لكنها تواصل حياتها، لأنها تعرف أنها على حق». وأضاف أن «خارج النص» يفتح باباً لولادة شيء جديد في الفن عبر دمج الحفر والموسيقى والتشكيل»، معتبراً المبادرة «احتفاءً بثلاثين عاماً من صالون الملتقى الأدبي، وبالحركة التشكيلية في الإمارات من التأسيس حتى اليوم».

أبوظبي
عام المجتمع
صالون الملتقى الأدبي
الإمارات
الأدب
الفن التشكيلي
الأدب الإماراتي
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©