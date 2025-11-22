«متحف التاريخ الطبيعي».. قوة العلم ويقظة الخيال

نوف الموسى

عودة السؤال العلمي، والبحث الاستكشافي، والإحساس الرفيع بدهشة تطور المعارف الطبيعة، وأثرها على طرق التفكير الاجتماعية والثقافية، هي مؤشرات حضارية لتحولات فاعلة في وعي المجتمعات الإنسانية. ويأتي افتتاح «متحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي، بمنطقة السعديات الثقافية، تأكيداً واضحاً على تلك الأبعاد عبر تأصيل المنهجية الرئيسية لمكونات المعرفة، وذلك بأن يتحول الفضاء العام إلى مساحات متحفية مشتركة تتبنى التنوع الحيوي لمختلف العلوم، وتحديداً «علم الآثار»، الذي يمتلك خاصية استثنائية في مجابهة كل ما دون في التاريخ القديم، وإعادة قراءته من خلال اللقى الأثرية، مستمراً في توضيح البعد الجوهري لحياتنا على كوكب الأرض، وهو أن الحقيقة تحتمل حقيقة أخرى، ولا يمكن الجزم بذلك إلا من خلال الإيمان بقوة البحث العلمي وأهميته في وعي الأجيال القادمة، من خلال التزامهم بالاستدامة والحفاظ على الطبيعة الأم.





الاستقبال المهيب في ردهة متحف التاريخ الطبيعي، لمجموعة من الديناصورات العملاقة بأحافيرها المكتشفة، من نوع «ديبلودسيد»، «دبلودوكس»، «باروصور»، «كاماراصور»، تلهم الزائر وبشكل بديع إلى تخيل شكل الحياة والمرحلة التي سبقت الديناصورات قبل 3.5 مليار سنة.





وفي خضم اتساع الحديث نحو القاعة المتضمّنة للحياة السائدة لأبوظبي قبل 7 ملايين سنة، والمكتشفات الأثرية لصحراء الظفرة، التي كانت سهلاً فيضانياً نهرياً، أضاء معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في حواره مع الإعلاميين، على قصة 5 إلى 6 سنوات من الحلم سبقت انطلاقة التجربة المتحفية في «التاريخ الطبيعي»، باعتبارها مرويّة ثقافية عالمية، قائمة على إرث حماية البيئة التي أسّسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومنها تنطلق العاصمة أبوظبي إلى قلب الحوار الثقافي العالمي.





وقال المبارك: «نعم، نريد أن تنمو الأسئلة، أن يحضر العلم كقوة، دائماً ما نُسأل، كيف سيبنى السياق الاجتماعي للمتاحف في منطقة السعديات، وأحياناً يتصوّر البعض صعوبة ذلك علمياً، إلا أن ما يحدث من تكامل وتدرج مذهليْن في تطور المساحات المجتمعية للمتاحف المحلية والعربية، والدليل «ثورة الاكتشافات» الراهنة التي تعيشها البلدان العربية، ما يثبت أننا كعرب نمتلك الإمكانية التاريخية والثقافية والفكرية، لتحقيق ذلك، بأننا نُعلم ونَتعلم».





من جهته، اعتبر معالي محمد خليفة المبارك، أن دور المتاحف الوطنية، فيما يتعلق بمفهوم البحث العلمي، يكمن في إعادة طرح الأسئلة حول المضامين البحثية لتاريخ العربي القديم، مبيناً أنهم قاموا بدراسة لتقدير حجم تلك المضامين البحثية، وتوصلوا أنها لم تكن بالكثافة التي توقعوها، ومنها تأتي أهمية التعاون بين المتاحف العربية، وكسر احتكار التعاون العلمي الغربي، ما سيسهم بالضرورة في تغير السياق التاريخي العربي وقوته العلمية والمعرفية والتكنولوجية.





معروضات ومقتنيات

يصل العدد التقريبي للعينات في صالات العرض بمتحف التاريخ الطبيعي، إلى حوالي 2600 عينة معروضة، ونحو 7000 عينة ضمن مقتنيات المتحف العلمية. يذكر أن المتحف يتضمن مختبرات تفاعلية من مثل «مختبر الحفريات»، «مختبر علوم الحياة»، كما يتيح المتحف للزوار التعرف على مناخ شبه الجزيرة العربية، والتعرف على العالم المتطور وعصر الثدييات، والاستمتاع بالفعاليات في المسرح الرئيسي.