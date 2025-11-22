«كتّاب الإمارات» يشارك ب 310 إصداراً في «العين للكتاب»

أبوظبي (وام)

يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في الدورة السادسة عشرة من مهرجان العين للكتاب 2025 بِـ 310 إصدارات أدبية متنوعة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الذي يُقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر الحالي، في «العين سكوير - استاد هزاع بن زايد».

يواصل المهرجان هذا العام تعزيز رسالته الثقافية عبر برنامج متنوّع يحتفي بصنّاع الكلمة والإبداع، مقدّماً منصة تجمع الكتّاب والقرّاء من مختلف أنحاء الدولة.

وإلى جانب الفعاليات المقامة في استاد هزاع بن زايد، تمتد أنشطة المهرجان إلى مواقع ثقافية بارزة في مدينة العين، من بينها قصر المويجعي وعدد من المؤسسات التعليمية، بما يسهم في نشر الثقافة وتوسيع دائرة الحضور والتفاعل المجتمعي.

في هذا السياق، قالت شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس الإدارة، مديرة فرع أبوظبي إن "مشاركة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في مهرجان العين للكتاب تأتي تأكيداً لدورنا المحوري في دعم حركة التأليف والإبداع في الدولة، وتعزيز حضور الكاتب الإماراتي في المنصات الثقافية الوطنية".

ويؤكد حضور اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في المهرجان التزامه المستمر بدعم الحراك الثقافي الإماراتي وإبراز الإنتاج الأدبي الوطني، عبر مشاركته بمجموعة كبيرة من الإصدارات التي تعكس تنوّع المشهد الفكري والأدبي في الدولة.