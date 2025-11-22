سعود بن صقر: الفنون والموسيقى جسر يعمق التواصل الإنساني

رأس الخيمة (وام)



شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل «كاندل لايت» الموسيقي الذي احتضنه متحف رأس الخيمة الوطني، بتنظيم من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وبالتعاون مع دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، وبحضور عددٍ من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، والمسؤولين.

وأكد سموه أن الفنون والموسيقى جسر يعمق التلاقي والتواصل الإنساني، ويعزز الحوار والتنوع بين الشعوب، ويمنح الأجيال طاقة أكبر للمضي قدماً في مسيرة الإبداع والابتكار.

وأشار سموه إلى أن الإمارة تحرص على دعم المبادرات الفنية، بما يعكس رؤيتها المستقبلية الطموحة، ويجسد رسالتها إلى العالم، ويرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً للانفتاح والتعايش والتنوع على مستوى العالم.

وتعد حفلات «كاندل لايت» جزءاً من سلسلة عالمية تشرف عليها منصة «فيفر» العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال الفعاليات الترفيهية الحية، والتي تهدف إلى إتاحة الموسيقى الكلاسيكية لجمهور أوسع عبر عروض فريدة تقدم في معالم بارزة حول العالم، على ضوء آلاف الشموع.

وشهد الحفل تقديم عرض أوبرالي مميز أدته السوبرانو آنا كوفاسيفيتش، بمرافقة العازف الإيطالي ألدّو دوتّو على البيانو، حيث قدما مقطوعات مختارة من الأعمال الأوبرالية والكلاسيكية، في أجواء موسيقية آسرة تمازج فيها الصوت واللحن مع إضاءة الشموع.

واستمتع الحضور بأجواء فنية راقية في قلب متحف رأس الخيمة الوطني، أحد أبرز المعالم التاريخية والتراثية في الإمارة، حيث وفر المكان مشهداً استثنائياً يعكس عمق الهوية الثقافية للإمارة، ويبرز دورها في دعم المبادرات الفنية التي تعزز التنوع والإبداع في المجتمع.