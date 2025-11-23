الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«تريندز» يشارك بإصدارات وجلسات حوارية

«تريندز» يشارك بإصدارات وجلسات حوارية
24 نوفمبر 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد) 

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في الدورة السادسة عشرة من مهرجان العين للكتاب 2025، الذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر الجاري في العين سكوير – استاد هزاع بن زايد. وتأتي مشاركة «تريندز» عبر مكتبه بمدينة العين، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز دوره كمؤسسة بحثية ومعرفية تسهم في نشر الوعي الثقافي والفكري، وترسيخ ثقافة البحث العلمي في المجتمع الإماراتي؛ وتوثيق الصلة بين الفكر الأكاديمي والمشهد الثقافي العام.
ويعرض المركز خلال مشاركته مجموعة من إصداراته البحثية الحديثة باللغتين العربية والإنجليزية، كما ينظّم ضمن برنامج المهرجان جلسات حوارية، تسلط الضوء على دور البحث العلمي في دعم الإبداع.
وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، للمهرجان، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم الثقافة والمعرفة، وترسخ مكانة مدينة العين كمنارة للإبداع الأدبي والفكري، واحتضان المواهب الوطنية الشابة. 

