الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

د. نزار قبيلات يكتب: الشتاء عباءة السعادة في الإمارات

د. نزار قبيلات يكتب: الشتاء عباءة السعادة في الإمارات
24 نوفمبر 2025 01:13

حين يحلّ الشتاء يُسامح الشتاءُ الصّيفَ ويعفو، ويستيقظ الفجر في الإمارات باكراً مهدياً الشطآن ريقه وعبق الشروق بلون الشمس القاني التي لا تخجل من انكسار صورتها على صفحة البحر المائج، في التشرين الإماراتي هذا، تتسلل إليك رائحة البخور الزكية من كل حدٍّب وصوب، وتهبّ من كل النّوافذ والمكاتب والشرفات التي خرجت للتو من عرين الصيف، في شتاء الإمارات يسطع القمر مبتسماً على صفحات خلجان الدولة وموانئها وفوق سارية العلَم ملقياً تحية الندى الشفيف على الطلبة والموظفين والزائرين الذين تعج بهم مطارات الدولة وشوارعها فاتحةً حضنَها لكل من نَشَدَ الدفء والتّحنان من صقيع بلدان الجليد والعواصف العاتية...، فيغدو السّمر في الليل مصحوباً بنار القهوة وحبّات الهيل وتحت سُعف النخيل الراقصة وقطرات المطر الناعم.
في الإمارات وفي الشتاء تحديداً تتجلى علاقة الحبّ وتُعلَن، لتشهد عليها مهرجانات الفرح والسرور وكرم الضيافة المنصوبة بدلال القهوة الساخنة والشاي السليماني ولذيذ التمور الفاخرة، فالقمر يغيب في كل البلدان التي يزورها الشتاء إلا هنا فإنه يسكن المساءات ويشارك السمّار وضيوفهم موسيقاهم وصَخبهم الذي يُطبع في ذاكرة كل من قصد السعادة والبهجة، في شتاء الإمارات تصبح رمال الصحراء واحة غنّاء يخالطُها الندى والشجن والمرح، في شتاء الإمارات أيضاً تتفتح الأزهار وتُورق الأشجار لتستضيف طيوراً مهاجرة تعرف أن في الإمارات عناوين كثيرة للمحبة والتسامح والأخوّة، فالشتاء عنوانٌ لا يخطئوه صائدو الصقور والحباري والحجل، ومحبو رياضات الصحراء ومغامراتها.
في شتاء الإمارات تُسمع بوضوح ضحكات الكبار والصغار وقد رحّبت بهم الحدائق الخضراء والأسواق والبيوت، وتسطع ليلاً أضوية البهجة والحفلات والمؤتمرات والفعاليات التي لا تهدأ وإن ألقى الليل ثوبه عليها ليغدو السّواد هنا لون المحبة والألفة لا الغياب والنسيان، في الإمارات فقط تمر الغيوم المتلبدة دون أن تثقل حركة الزائرين والعابرين في الطرقات، وفي الشتاء تحديداً تتلون الأثواب بألوان زاهية تتضوع منها رائحة العبق والعود والنّد، فتسمع أينما ولّيت وجهك عبارات الكرم الأصيل (إرحب واقرب وحيّاك).

