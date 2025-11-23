عرض خاص لـ «أطياف ذلك الضوء» عن الشاعر سلطان العويس

دبي (الاتحاد)



وسط حضور متميز، نظَّمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عرضاً خاصاً لفيلم «أطياف ذلك الضوء»، عن شخصية الشاعر سلطان العويس بمناسبة مرور 100 عام على ولادته، أخرجته الشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، وذلك في سينما ماكس بمركز وافي بدبي، حيث حضره نخبة من المثقفين والفنانين والكتاب والصحفيين، يتقدمهم عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة العويس الثقافية، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعدد من الشخصيات العامة.

وقبل العرض، وجّهت المخرجة نجوم الغانم، الشكر لكل العاملين في صناعة الفيلم، وتحدّثت عن ظروف العمل في الفيلم وآلية التعامل مع مادة أرشيفية وتحويلها إلى مادة حية من خلال مزجها بالواقع المعاصر، حيث رسم المشاركون في الفيلم صورة بانورامية لشخصية سلطان العويس، من خلال شهاداتهم التي حملت معلومات عن حياته وشعره وتجارته وأعماله الخيرية، فضلاً عن إرهاصات تأسيس جائزة العويس الثقافية.