الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

تحت رعاية هزاع بن زايد.. «العين للكتاب 2025» ينطلق اليوم

تحت رعاية هزاع بن زايد.. «العين للكتاب 2025» ينطلق اليوم
24 نوفمبر 2025 01:14

العين (وام)

تنطلق اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر، في استاد هزاع بن زايد «العين سكوير»، وعدد من أبرز المواقع الثقافية في المدينة، ليقدم لزواره برنامجاً معرفياً وثقافياً ومجتمعياً متكاملاً يعزز حضور مدينة العين مركزاً وطنياً للإبداع الأدبي، والتبادل المعرفي.
وتشهد هذه الدورة، مشاركة واسعة تضم أكثر من 220 ناشراً وعارضاً يقدمون ما يزيد على 100 ألف عنوان، ضمن رؤية المركز الرامية إلى دعم حضور اللغة العربية، وتمكين القراءة، وتوسيع قاعدة المبدعين الإماراتيين، كما تقدم هذه النسخة برنامجاً ثقافياً ثرياً يتجاوز 200 فعالية، تشمل الجلسات الأدبية والمعرفية، والحوارات الثقافية، وعروض الأداء، والأنشطة التراثية والفنية، وبرامج الأطفال.

ليالي الشعر
يحتضن قصر المويجعي برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغنّاة» في دورته الرابعة، عبر ثماني أمسيات تستضيف نخبة من الشعراء الإماراتيين والخليجيين، للاحتفاء بسِيَر ومنجز ثلاثة من رموز الشعر الشعبي الإماراتي الراحلين، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشاعر حمد بن سهيل الكتبي، تقديراً لإسهاماتهم في صون الذاكرة الشعرية الوطنية، وتوثيق ملامح البيئة المحلية.
ويواصل المهرجان في دورته الحالية اهتمامه بالمواهب الشابة عبر أمسية «شعراء المستقبل»، إلى جانب جلسة «الشعر والمجتمع»، كما تنظم مؤسسات ومجالس مدينة العين مجموعة جلسات تتناول قضايا الموروث الوطني، والهوية، وتمكين الشباب.

إضافات بارزة
تحمل الدورة الجديدة للمهرجان، إضافات بارزة من خلال إطلاق حزمة من الفعاليات المستحدثة، من أبرزها البرنامج التفاعلي «من عشانا»، ومبادرة «على خُطى المعرفة نجتمع» بالتعاون مع نادي العين الرياضي، لتشجيع المجتمع على تبني نهج يجمع بين الثقافة والصحة.
ويتضمن البرنامج التعليمي عشرات الأنشطة العلمية والمسرحية والمسابقات وورش العمل الفنية الموجهة للأطفال والعائلات، إلى جانب فعاليات مخصصة لأصحاب الهمم، فيما تمتد مبادرة «على درب العلم» إلى مدارس المدينة وجامعاتها لتعريف الطلبة برسالة المهرجان ودوره في بناء مجتمع قارئ ومطلع.

كنز الجيل
يعزز المهرجان حضوره بوصفه منصة لتكريم الإبداع الأدبي، من خلال الاحتفاء بالفائزين بجائزة «كنز الجيل» تقديراً لإسهاماتهم في المشهد الشعري والأدبي، وترسيخ القيم الجمالية في الأدب الإماراتي الحديث، وإبراز جماليات القصيدة الوطنية في فضاء إبداعي يجمع الأجيال.

أخبار ذات صلة
«الأمن السيبراني»: «سايبر كيو» ينطلق في أبوظبي بمشاركة خبراء من 100 دولة
افتتاح مبهر لبطولة العالم للكيك بوكسينج في أبوظبي
مهرجان العين للكتاب
أبوظبي
دائرة الثقافة والسيا
العين
هزاع بن زايد
الثقافة
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©