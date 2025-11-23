الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

افتتاح 7 أعمال فنية ضمن التجهيزات لـ«الفنون الإسلامية 26»

افتتاح 7 أعمال فنية ضمن التجهيزات لـ«الفنون الإسلامية 26»
23 نوفمبر 2025 23:05

الشارقة (الاتحاد)
افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، 7 أعمال فنية ضمن التجهيزات المشاركة في فعاليات الدورة السادسة والعشرين من المهرجان، وذلك في بيت الحكمة، ومَجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، ونخبة من الفنانين العالميين والإعلاميين، ومتابعي الحدث الفني.
واحتضنت ساحات بيت الحكمة 4 أعمال فنية، هي: «جناح العباءة» للفنان أدن تشان «استوديو ال واي واي اتش» من هونغ كونغ، و«معابر مضيئة: الأركان الخمسة» للفنانة رومينا خانوم من المملكة المتحدة، و«منارة» للفنانة الإماراتية سلمى المنصوري، و«ابقي عينيكِ على النور» للفنانة السعودية فاطمة عبد الهادي.

أخبار ذات صلة
«ساحة الخط» تحتضن 8 معارض في «مهرجان الفنون الإسلامية»
473 عملاً فنياً من 24 دولة في «مهرجان الفنون الإسلامية»

كما استضاف مَجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار 3 أعمال فنية، هي: «رماد ونظام» للفنانة الإماراتية روضة المزروعي، و«دائرة النور» للفنان الكويتي محمود شاكر، و«تكرار» للفنانة الإيرانية ندا سلمان بور.
وتجول القصير والحضور بين الأعمال السبعة، إذ تمكنوا من الاقتراب إلى أفكار الفنانين، ولمس ملامح التجربة الإبداعية التي تجسدت في كل عمل. فقد أتاحت الجولة فرصة لاكتشاف التفاصيل الدقيقة لكل عمل، والإنصات إلى الحكايات التي يرويها كل عمل فني بطريقته الخاصة.
وتعددت الوقفات عند التجهيزات الفنية التي عكست تنوع الأفكار والرؤى، واستمع الزوار إلى مداخلات الفنانين الذين قدموا لمحة عن رحلتهم في صياغة كل قطعة، بدءاً من الفكرة الأولى، وصولاً إلى اللمسات الأخيرة، سعياً إلى الاقتراب من فكرة شعار المهرجان «سراج».

مهرجان الفنون الإسلامية
أعمال فنية
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©