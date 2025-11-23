افتتاح 7 أعمال فنية ضمن التجهيزات لـ«الفنون الإسلامية 26»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، 7 أعمال فنية ضمن التجهيزات المشاركة في فعاليات الدورة السادسة والعشرين من المهرجان، وذلك في بيت الحكمة، ومَجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، ونخبة من الفنانين العالميين والإعلاميين، ومتابعي الحدث الفني.

واحتضنت ساحات بيت الحكمة 4 أعمال فنية، هي: «جناح العباءة» للفنان أدن تشان «استوديو ال واي واي اتش» من هونغ كونغ، و«معابر مضيئة: الأركان الخمسة» للفنانة رومينا خانوم من المملكة المتحدة، و«منارة» للفنانة الإماراتية سلمى المنصوري، و«ابقي عينيكِ على النور» للفنانة السعودية فاطمة عبد الهادي.

كما استضاف مَجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار 3 أعمال فنية، هي: «رماد ونظام» للفنانة الإماراتية روضة المزروعي، و«دائرة النور» للفنان الكويتي محمود شاكر، و«تكرار» للفنانة الإيرانية ندا سلمان بور.

وتجول القصير والحضور بين الأعمال السبعة، إذ تمكنوا من الاقتراب إلى أفكار الفنانين، ولمس ملامح التجربة الإبداعية التي تجسدت في كل عمل. فقد أتاحت الجولة فرصة لاكتشاف التفاصيل الدقيقة لكل عمل، والإنصات إلى الحكايات التي يرويها كل عمل فني بطريقته الخاصة.

وتعددت الوقفات عند التجهيزات الفنية التي عكست تنوع الأفكار والرؤى، واستمع الزوار إلى مداخلات الفنانين الذين قدموا لمحة عن رحلتهم في صياغة كل قطعة، بدءاً من الفكرة الأولى، وصولاً إلى اللمسات الأخيرة، سعياً إلى الاقتراب من فكرة شعار المهرجان «سراج».