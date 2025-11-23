عدد من الشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والفلاسي برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

حضر الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالملك بن مروان القاسمي إلى كريمة سعيد بن حمدان بن دلموك الفلاسي.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة، عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل والشخصيات وكبار المسؤولين وجمع من المدعوين والمهنئين.

وهنأ الشيوخ والحضور العريس ووالده وأقارب العروسين، راجين المولى عزّ وجلّ أن يبارك لهم وأن يرزقهم حياة سعيدة تسودها المودة والرحمة.