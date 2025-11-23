الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

شما بنت محمد ودانا فراس تناقشان تعزيز التواصل الثقافي

شما بنت محمد ودانا فراس والحاضرات في صورة جماعية (وام)
24 نوفمبر 2025 01:13

أبوظبي (وام)

استقبلت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في قصر الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بأبوظبي، أمس، سمو الأميرة دانا فراس رئيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، في لقاء يعكس حرص الجانبين على تعزيز التواصل الثقافي بين مؤسسات القطاع الثالث في الإمارات والأردن، وتوسيع مجالات التعاون في حماية التراث المادي واللامادي وترسيخ الوعي بأهميته للأجيال المقبلة.
ورحبت الشيخة شما بزيارة الأميرة دانا، مشيدة بجهودها في صون التراث الأردني وخاصة مدينة البترا، مؤكدة أهمية العمل العربي المشترك في حماية المواقع التاريخية وصون الذاكرة الثقافية.
من جانبها أعربت الأميرة دانا عن تقديرها لإسهامات الشيخة شما في الحراك الثقافي الإماراتي عبر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية وما تقدمه من مبادرات في التعليم والقراءة والوعي البيئي وتمكين المرأة والشباب.
وتخلل اللقاء جلسة حوارية شاركت فيها نخبة من السيدات الإماراتيات، تناولت تجارب قيادية ملهمة للشيخة شما والأميرة دانا، ودور المرأة العربية في صناعة الأثر وتعزيز حضور الثقافة كقوة دافعة للتنمية مع التأكيد على أهمية إشراك الشباب في حمل رسالة التراث بأساليب عصرية.

المرأة العربية
كما تبادل الجانبان رؤى حول الهوية في عالم متغير ودور المرأة العربية في صياغة مستقبل أكثر استدامة وإنصافا، مع التطلع إلى تطوير مشاريع ثقافية ومجتمعية مشتركة.
وعلى هامش الزيارة، حضرت الشيخة شما والأميرة دانا جانبا من منافسات بطولة التنس للسيدات في دورتها الرابعة عشرة، التي تستضيفها الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان.

أخبار ذات صلة
صقارة «المستقبل»
مؤتمر «ازدهار العقل» يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية
شما بنت محمد
شما بنت محمد بن خالد
د.شما بنت محمد بن خالد آل نهيان
اليونسكو
التراث الثقافي
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©