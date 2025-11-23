شما بنت محمد ودانا فراس تناقشان تعزيز التواصل الثقافي

أبوظبي (وام)



استقبلت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في قصر الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بأبوظبي، أمس، سمو الأميرة دانا فراس رئيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، في لقاء يعكس حرص الجانبين على تعزيز التواصل الثقافي بين مؤسسات القطاع الثالث في الإمارات والأردن، وتوسيع مجالات التعاون في حماية التراث المادي واللامادي وترسيخ الوعي بأهميته للأجيال المقبلة.

ورحبت الشيخة شما بزيارة الأميرة دانا، مشيدة بجهودها في صون التراث الأردني وخاصة مدينة البترا، مؤكدة أهمية العمل العربي المشترك في حماية المواقع التاريخية وصون الذاكرة الثقافية.

من جانبها أعربت الأميرة دانا عن تقديرها لإسهامات الشيخة شما في الحراك الثقافي الإماراتي عبر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية وما تقدمه من مبادرات في التعليم والقراءة والوعي البيئي وتمكين المرأة والشباب.

وتخلل اللقاء جلسة حوارية شاركت فيها نخبة من السيدات الإماراتيات، تناولت تجارب قيادية ملهمة للشيخة شما والأميرة دانا، ودور المرأة العربية في صناعة الأثر وتعزيز حضور الثقافة كقوة دافعة للتنمية مع التأكيد على أهمية إشراك الشباب في حمل رسالة التراث بأساليب عصرية.



المرأة العربية

كما تبادل الجانبان رؤى حول الهوية في عالم متغير ودور المرأة العربية في صياغة مستقبل أكثر استدامة وإنصافا، مع التطلع إلى تطوير مشاريع ثقافية ومجتمعية مشتركة.

وعلى هامش الزيارة، حضرت الشيخة شما والأميرة دانا جانبا من منافسات بطولة التنس للسيدات في دورتها الرابعة عشرة، التي تستضيفها الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان.