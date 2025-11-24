انطلاق الدورة العاشرة لملتقى أديبات الإمارات في الشارقة

الشارقة (وام)

انطلقت الدورة العاشرة من ملتقى أديبات الإمارات، الذي نظمه المكتب الثقافي بمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، على مسرح المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، بمشاركة أديبات إماراتيات في مجالات الشعر والرواية والقصة والنقد، وبحضور الدكتورة شيخة عيسى العري، وصالحة عبيد غابش، رئيسة المكتب الثقافي، والدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز، إلى جانب عدد من المسؤولات والمهتمات بالثقافة.

افتتحت الأديبة نجيبة الرفاعي فعاليات الملتقى، مؤكدة أهمية الحدث في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، وإبراز المواهب الجديدة، مشيرة إلى إسهاماتها في تأسيس الحركة الأدبية المحلية.

تضمن الملتقى ثلاث جلسات رئيسية: «الأنساق الثقافية المضمرة في الرواية النسائية الإماراتية»، قدمتها الدكتورة عزيزة الطائي، وتطرقت إلى استخدام الكاتبات للعناصر التراثية والذاكرة الشعبية في الرواية، و«القصة القصيرة الإماراتية: التشكيل والرؤية» للدكتورة زينب الياسي، تناولت تطور القصة بين الواقعية والفانتازيا، مستعرضة تجارب أدبية متعددة، وجلسة قراءات شعرية بمشاركة الشاعرات سلمى الهاشمي، وشيخة المطيري، وزينب البلوشي، حيث قدمن نصوصاً وطنية وإنسانية، وعبرن عن ارتباط الشعر بالحياة والمجتمع.