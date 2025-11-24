«شروق» تُعيد إحياء الأسواق التاريخية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

قدمت «شروق»، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، نموذجاً متفرداً لإحياء المواقع التاريخية في الشارقة وتحويلها إلى وجهات تفاعلية نابضة بالحياة، في «ذا تشيدي البيت»، مع الحفاظ الكامل على جماليات المكان وذاكرته الثقافية والتاريخية.

وقد جرى ترميم بيوت تاريخية باستخدام المواد الأصلية، كالطين والحجر المرجاني والجبس والخشب؛ بهدف الحفاظ على الطابع التقليدي للمكان.

تبرز هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» برؤية مختلفة، ترتكز على أن الحفاظ على التراث يُعد جزءاً جوهرياً من مسيرة التحديث، وعنصراً أساسياً في عملية التنمية المستدامة. وتُعد منطقة «قلب الشارقة» انعكاساً تاماً لالتزام الشارقة بحماية الموروث الثقافي، حيث تعمل «شروق» بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث والجهات المعنية الأخرى على إعادة إحياء الأسواق التراثية، وتحويلها إلى بيئات نابضة بالحياة تدعم التفاعل المجتمعي والاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على أهميتها التاريخية والثقافية.

تتميز هذه البيوت بقيمتها التاريخية، إذ لعبت دوراً محورياً في الحياة العامة لإمارة الشارقة خلال بدايات القرن الماضي، وشملت المقر الأول للخدمات البريدية بالشارقة، إلى جانب مقر لمكتب جمارك الشارقة.

وتحتضن هذه البيوت متحفاً ومكتبة ومقهى «البريد»، والتي تشكّل جزءاً من تجربة متكاملة تحكي قصة المكان، وتعيد إحياء ذاكرة المدينة.

وقالت خولة سيد الهاشمي، المدير التنفيذي للمشاريع في «شروق»: «نحن لا ننظر إلى التراث كمجرد هياكل عمرانية ماضية، بل نراه جزءاً من الذاكرة الجماعية والهوية الثقافية لإمارة الشارقة. إحياء هذه المواقع ليس فقط مسألة فنية أو معمارية، بل هو مسؤولية أخلاقية وتنموية. كل بيت نعيد ترميمه، وكل جدار نعيد إليه الحياة، هو فصل جديد نكتبه في كتاب الشارقة، نمنحه وظيفة جديدة دون أن ننتزع منه ماضيه».