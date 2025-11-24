الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

74 ألف زائر للجناح الوطني لدولة الإمارات في إيطاليا

من الجناح الوطني لدولة الإمارات (من المصدر)
25 نوفمبر 2025 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة أمس مشاركته السادسة في المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية في إيطاليا بعرض «على نارٍ هادئة». واستقبل المعرض، الذي أشرفت عليه المهندسة المعمارية الإماراتية عزة أبوعلم، 74 ألف زائر في الجناح منذ افتتاحه في 8 مايو 2025.
واختتمت فعاليات المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة، من تنظيم كارلو راتي، وبلغ إجمالي التذاكر المباعة  298000 تذكرة (بزيادة 5% عن عام 2023)، بالإضافة إلى 17584 زائراً حضروا العرض التمهيدي، مما يجعل هذه النسخة الأكثر حضوراً على الإطلاق من بينالي العمارة، بالنظر إلى العدد الكبير من الزوّار خلال فترة ما قبل الافتتاح مقارنةً بدورة 2021. 
وأشرفت على تقييم معرض «على نارٍ هادئة» المهندسة المعمارية الإماراتية عزة أبوعلم، المؤسس المشارك لاستوديو «هولسوم» والأستاذ المساعد في كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد. بناءً على البحوث الأرشيفية والعمل الميداني، بحث المعرض في العلاقة بين العمارة وأساليب إنتاج الغذاء وخاصةً دراسة البُنى التحتية للزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الواقعة في بيئات غنية بالموارد، والتي غالباً ما تكون منفصلة عن المراكز الحضرية.  
وقالت عزة أبوعلم، القيّمة الفنية: «عبر فعاليات المعرض، لم نرَ هذه التجميعات كهياكل جامدة، بل كأنظمة حية فاعلة، تتيح لنا التفاعل مع محيطها ومع الناس المتفاعلين معها. ستُرشدنا الدروس المستفادة من البندقية، بدءاً من مرونة المواد ووصولاً إلى دورة نمو المحاصيل، في كيفية تكيفنا مع هذه النماذج الأولية وإعادة تطبيقها في سياقاتنا المناخية في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة: «أثار معرض «على نارٍ هادئة» حواراً هادفاً حول كيفية استجابة العمارة لإحدى أكثر قضايا عصرنا إلحاحاً وهي الأمن الغذائي. إذ حفز بحث عزة أبوعلم ومعرضها الزوّار لرؤية العمارة، تتجاوز مجرد توفير هيكل زراعي، بل كمشاركة فاعلة في صياغة مستقبل مستدام. نفخر بمشاركة هذا المشروع التجريبي مع جمهور عالمي».

وصفات معمارية
يرافق المعرض كتاباً يحمل عنوان «كل ما لذ وطاب: وصفات معمارية على نار هادئة» من تحرير عزة أبوعلم، وينشر عبر دار كاف، ويجمع بين الأبحاث والمقالات والمساهمات الإبداعية، ويتناول التداخل بين العمارة وإنتاج الغذاء على مر الزمن. وستبقى الجولة الافتراضية لمعرض «على نارٍ هادئة» متاحة على الموقع الإلكتروني للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تم إنشاء الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بتكليف من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وبدعم من وزارة الثقافة، وله جناح دائم في بينالي البندقية.

إيطاليا
الإمارات
المعرض الدولي للعمارة
بينالي البندقية
جناح الإمارات في بينالي البندقية
جناح الإمارات
