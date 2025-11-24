الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

وفد من شرطة أبوظبي يزور مهرجان العين للكتاب 2025

وفد من شرطة أبوظبي يزور مهرجان العين للكتاب 2025
24 نوفمبر 2025 21:39

العين (وام)

زار وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مهرجان العين للكتاب 2025 في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، برئاسة العميد أحمد عيلان المهيري، نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات بمديرية شرطة منطقة العين، وعدد من الضباط.
وأكد العميد المهيري أن المشاركة في الفعاليات الثقافية تُعد جزءاً من جهود شرطة أبوظبي في دعم الحراك الثقافي والمعرفي في الدولة، وإتاحة الفرص أمام منتسبيها للاطلاع على أبرز الإصدارات الحديثة.
كما أكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أهمية استمرار مثل هذه الزيارات في ترسيخ ثقافة القراءة بين المنتسبين، وتعزيز دور الكتاب كأداة رئيسية لاكتساب المعرفة، وتطوير المهارات الفكرية.

أخبار ذات صلة
«أوقاف أبوظبي» تطلق «شركة وقف الحياة»
«قضاء أبوظبي» تُطلق أول خدمة لإصدار الوكالات تلقائياً في المنطقة
شرطة أبوظبي
أبوظبي
مهرجان العين للكتاب
العين
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©