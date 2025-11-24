الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الإمارات للمكتبات» تشارك في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بالدوحة

24 نوفمبر 2025 21:42

الشارقة (وام)
تشارك «جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات» في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري.
سلطت الجمعية، خلال المؤتمر، الضوء على الدور الحيوي للمكتبات في تعزيز التمكين الرقمي، والوصول إلى المعرفة في العالم العربي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين قطاع المعلومات وقطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والثقافة؛ بهدف دعم ممارسات رقمية شاملة ومستدامة.
ويستعرض المؤتمر، خلال جلساته، التأثير المتبادل بين العدالة الرقمية والمواطنة العالمية واقتصاد المعرفة في المنطقة، وبحث الفجوة الرقمية المرتبطة باللغة والثقافة، إلى جانب تقديم توصيات عملية لتعزيز المحتوى الرقمي باللغة العربية، وترسيخ مبادئ العدالة الرقمية، ودعم تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الاحتياجات المتنامية للمجتمعات العربية.
وأكد فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، سعي الجمعية، من خلال المشاركة في هذا المؤتمر، إلى تعزيز دور المكتبات مراكز لتجاوز الأمية الرقمية، وتحقيق التفاهم بين الثقافات، ودعم التمكين الرقمي للمجتمعات في العالم العربي.
وأضاف: «تركز مشاركتنا على توطيد التعاون بين قطاع المعلومات وقطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والثقافة، بما يسهم في تحقيق ممارسات رقمية مستدامة وتقديم توصيات عملية لتعزيز المحتوى الرقمي باللغة العربية، وترسيخ مبادئ العدالة الرقمية، ودعم تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يلبي الاحتياجات المتنامية للمجتمعات العربية».

