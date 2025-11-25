الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ناسا تقلص رحلات مركبة بوينج "ستارلاينر" بعد مشكلات فنية

شعار "ناسا"
25 نوفمبر 2025 09:37

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في بيان يوم الاثنين إنها ستراجع مع شركة بوينج عقد المركبة الفضائية ستارلاينر لتقليل عدد رحلاتها من ست إلى أربع.

كان العقد الأصلي الذي تبلغ قيمته 4.5 مليار دولار، والذي فازت به بوينج في إطار برنامج (كوميرشال كرو) التابع لناسا، ينص على ست رحلات بعد الحصول على شهادة الاعتماد للمركبة ستارلاينر، ومع التعديل، جعلت ناسا الرحلتين المتبقيتين اختياريتين.


وواجه برنامج ستارلاينر تأخيرات وأخطاء فنية على مدى سنوات وتجاوز التكلفة.
وقالت متحدثة باسم بوينج إن الشركة لا تزال ملتزمة بالبرنامج.

أخبار ذات صلة
الصين تطلق المركبة الفضائية "شنتشو-22"
حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس الأعلى للفضاء ويطلع على التوجه الاستراتيجي الجديد للقطاع

وقالت إدارة الطيران والفضاء إن مهمة ستارلاينر المقبلة ستكون بدون طاقم، وهو ثالث اختبار من نوعه في جهود التطوير التي كلفت بوينج أكثر من ملياري دولار منذ 2016.

المصدر: وكالات
الفضاء
ناسا
آخر الأخبار
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
التعليم والمعرفة
بركان "كيلاويا" في هاواي يطلق حمماً بركانية
اليوم 12:46
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©