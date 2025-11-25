ناسا تقلص رحلات مركبة بوينج "ستارلاينر" بعد مشكلات فنية

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في بيان يوم الاثنين إنها ستراجع مع شركة بوينج عقد المركبة الفضائية ستارلاينر لتقليل عدد رحلاتها من ست إلى أربع.



كان العقد الأصلي الذي تبلغ قيمته 4.5 مليار دولار، والذي فازت به بوينج في إطار برنامج (كوميرشال كرو) التابع لناسا، ينص على ست رحلات بعد الحصول على شهادة الاعتماد للمركبة ستارلاينر، ومع التعديل، جعلت ناسا الرحلتين المتبقيتين اختياريتين.





وواجه برنامج ستارلاينر تأخيرات وأخطاء فنية على مدى سنوات وتجاوز التكلفة.

وقالت متحدثة باسم بوينج إن الشركة لا تزال ملتزمة بالبرنامج.

وقالت إدارة الطيران والفضاء إن مهمة ستارلاينر المقبلة ستكون بدون طاقم، وهو ثالث اختبار من نوعه في جهود التطوير التي كلفت بوينج أكثر من ملياري دولار منذ 2016.



