التعليم والمعرفة

معرض يروي حكاية الضوء في الفنون الإسلامية

معرض يروي حكاية الضوء في الفنون الإسلامية
25 نوفمبر 2025 20:02

الشارقة (الاتحاد)

افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، معرض «بين الشمس والقمر.. والفانوس والمشكاة» الذي يقام بالتعاون اتحاد المصورين العرب، ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من المهرجان، وذلك في كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، بحضور د. نادية الحسني عميد الكلية، وأديب شعبان رئيس اتحاد المصورين، ومجموعة من المصورين العالميين والفنانين المشاركين ومحبي التصوير.
يشارك في المعرض 36 مصوّراً من مختلف دول العالم، حيث تروي أعمالهم حكاية الضوء في الفنون الإسلامية عبر لقطات مميزة، تنسج تفاصيلها بين الظلال والانعكاسات، وتكشف جماليات الحياة اليومية.
وتجول القصير والحضور بين أروقة المعرض حيث تعرفوا على مجموعة من الأساليب البصرية، والخلفيات الثقافية للمشاركين، الذين سعوا إلى تقديم رؤية معاصرة تعيد قراءة التراث الإسلامي بلغة الصورة، لتسرد جماليات هذا الفن العريق. وسلّم القصير الفائزين في مسابقة المعرض شهادات تقدير، احتفاءً بفوزهم، وقد أسفرت (المسابقة) عن فوز كل من: مصطفى الشربجي، في المركز الأول، ومحمد محتسب، في المركز الثاني، ومحمد نجيب نصر في المركز الثالث.

