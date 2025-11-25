الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«تريندز» يدشّن الكتاب الـ 15 من موسوعته البحثية حول «جماعة الإخوان»

«تريندز» يدشّن الكتاب الـ 15 من موسوعته البحثية حول «جماعة الإخوان»
25 نوفمبر 2025 21:23

أبوظبي (الاتحاد) 

دشَّن مركز تريندز للبحوث والاستشارات الكتاب الخامس عشر من موسوعة جماعة الإخوان المسلمين، بعنوان «الإخوان المسلمون.. تجارب التمدد ومقاربات المواجهة»، والذي يأتي ضمن المشروع البحثي الشامل الذي يقوده «تريندز» لتحليل «الظاهرة الإخوانية» بطرق علمية تجمع بين التاريخ والسياسة والفكر والتنظيم.
ويُرسّخ الإصدار، الذي أطلقه المركز مؤخراً، رؤية «تريندز» في دراسة الإسلام السياسي، باعتبارها ظاهرة معرفية وأمنية مركّبة تستوجب مقاربة متكاملة تربط المحلي بالعالمي؛ بهدف تعزيز الفهم العلمي لمساراته وتأثيراته في الاستقرار الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن كتاب «الإخوان المسلمون.. تجارب التمدد ومقاربات المواجهة»، يُعد جزءاً من سلسلة الكتب الخاصة بموسوعة «تريندز» حول جماعة الإخوان، حيث يسلّط الضوء على بعض التجارب العربية والعالمية في التعامل مع جماعة الإخوان، وذلك لاستخلاص العِبَر منها من خلال دراسة مقارنة لسلوكيات الدول تجاه الجماعة.
 وذكر أن الكتاب يسعى إلى التعمّق في تحليل تجارب الجماعة في التمدد وفي تعاطي الدول معها في المنطقة العربية وفي العالم، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة من مختلف أبعادها، وسياقاتها الداخلية والإقليمية والدولية، في محاولة لتحليل كل من الإطار الفكري والأيديولوجي، والجانبين التنظيمي والعملي لهذه الظاهرة، واستشراف مآلاتها المستقبلية في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.
ويهدف الكتاب إلى دراسة مقارنة معمّقة لعدد من التجارب القُطرية التي اتخذت أشكالاً متباينة في تعاطيها مع جماعة الإخوان، من خلال التركيز على ست دول هي: العراق، والجزائر، وتونس، وماليزيا، والمغرب، وكندا، وذلك بغرض إبراز الفوارق الدقيقة والتماثلات البنيوية في مسارات الجماعة، ومستوى اختراقها لمجتمعات تلك الدول ومؤسساتها، وكذلك ردود فعل الأنظمة الحاكمة إزاء هذا الحضور المتعدد المستويات.

