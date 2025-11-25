الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في «العين للكتاب»

«جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في «العين للكتاب»
25 نوفمبر 2025 22:58
25 نوفمبر 2025 22:58

العين (وام)

شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بمحتوى غني في مهرجان العين الدولي للكتاب في إطار دورها إثراء المشهدين الثقافي والبحثي.
وأكد عبد العزيز سلطان المعمري، مدير إدارة المكتبات، بالجامعة، أن مشاركة الجامعة تهدف إلى عرض أكثر من 70 إصداراً تتناول مواضيع محورية تخدم مجالات الدراسة في الجامعة، وعلى رأسها الدراسات الإسلامية واللغة العربية، مع التركيز على فروع اللغة العربية والدراسات الإسلامية والأديان والفكر والفلسفة، علاوة على عرض أبرز الإصدارات، مثل كتاب «تفكيك الخطاب الديني»، الذي يهدف إلى توعية الشباب بالخطابات التي تتبناها بعض الجماعات.
وأوضح المعمري أن الجامعة تعرض لأول مرة إصدارات جديدة، مشدداً على أهمية العلوم الفلسفية، ودورها في توعية الشباب، وتعزيز قدرتهم على التحليل، ووضع العلوم الأخرى. واعتبر المشاركة فرصة للتعريف بالبرامج الأكاديمية المطروحة في الجامعة لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغات، وعلم الاجتماع في التسامح والفلسفة.

