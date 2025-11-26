«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» تشارك في «العين للكتاب»

العين (وام)



تشارك «جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» ببرنامج ثقافي ثري في فعاليات الدورة الـ16 لمهرجان العين للكتاب 2025، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر الحالي.

وتتميز مشاركة الجمعية هذا العام بطرح مبادرات مبتكرة تهدف إلى غرس حب القراءة لدى النشء، أبرزها تواجد «المكتبة المتنقلة الذكية» طوال أيام المهرجان، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً من الزوار لدمجها بين القراءة والتقنيات الحديثة. وتقدم الجمعية عبر برنامج «الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي» حزمة من الورش التفاعلية النوعية على مسرح المهرجان، تشمل: «كنز اللغة»، و«أسرة الضاد»، و«معلّم الكلمات»، والتي تستهدف الأطفال والناشئة بأساليب تعليمية مبتكرة تعزز مهاراتهم اللغوية والفكرية. وتأتي هذه المشاركة، تأكيداً لرسالة الجمعية في بناء جيل واعٍ ومثقف، وتعزيزاً لدورها شريكاً فاعلاً في الحراك الثقافي الوطني الذي تشهده إمارة أبوظبي.