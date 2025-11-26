الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» تشارك في «العين للكتاب»

«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» تشارك في «العين للكتاب»
26 نوفمبر 2025 18:14

العين (وام)

أخبار ذات صلة
حضور واسع في النسخة الأولى من «العين للصيد والفروسية»
«صحة» تنظم عرساً جماعياً لـ 20 موظفاً تزامناً مع «عيد الاتحاد»


تشارك «جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» ببرنامج ثقافي ثري في فعاليات الدورة الـ16 لمهرجان العين للكتاب 2025، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر الحالي.
وتتميز مشاركة الجمعية هذا العام بطرح مبادرات مبتكرة تهدف إلى غرس حب القراءة لدى النشء، أبرزها تواجد «المكتبة المتنقلة الذكية» طوال أيام المهرجان، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً من الزوار لدمجها بين القراءة والتقنيات الحديثة. وتقدم الجمعية عبر برنامج «الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي» حزمة من الورش التفاعلية النوعية على مسرح المهرجان، تشمل: «كنز اللغة»، و«أسرة الضاد»، و«معلّم الكلمات»، والتي تستهدف الأطفال والناشئة بأساليب تعليمية مبتكرة تعزز مهاراتهم اللغوية والفكرية. وتأتي هذه المشاركة، تأكيداً لرسالة الجمعية في بناء جيل واعٍ ومثقف، وتعزيزاً لدورها شريكاً فاعلاً في الحراك الثقافي الوطني الذي تشهده إمارة أبوظبي.

جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
مهرجان العين للكتاب
العين
مركز أبوظبي للغة العربية
أبوظبي
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©