الكويتي حامد زيد يفتتح «ليالي الشعر» بأمسية في «العين للكتاب»

العين (وام)



شهد قصر المويجعي، أمسية شعرية ضمن برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة»، في إطار مهرجان العين للكتاب 2025، للشاعر الكويتي حامد زيد، الفائز بجائزة «كنز الجيل» عن فرع الإصدارات الشعرية عن ديوانه «وابقى جبل»، إذ ألهب حماس الجمهور بإلقاء قصائد وجدت طريقها إلى قلوب الحاضرين. وتألق الشاعر، الذي يعد أحد أبرز الأصوات الشعرية في المنطقة، في إلقاء مجموعة من أجمل قصائده، مقدماً أمسية عبرت عن معانٍ مختلفة في الانتماء للوطن، والحب، والغزل، والرجولة، والشهامة في قالب رومانسي وأسلوب متميز في مجال فن الشعر النبطي.وعبر الشاعر في مستهل الأمسية عن شكره وامتنانه لمركز أبوظبي للغة العربية، الذي منحه جائزة «كنز الجيل»، التي وصفها بـ «أوسكار الثقافة»، معتبراً أنها أهم جائزة داعمة للثقافة والشعر في المنطقة، قبل أن ينطلق في فضاء من عذوبة الكلمة، ورقّة الوزن، ويهدي قيادة دولة الإمارات وشعبها قصيدة وطنية بمناسبة عيد الاتحاد الـ54،

‏وحظيت الأمسية باهتمام كبير من الجمهور عكس اهتمام المجتمع الإماراتي بالشعر الشعبي الذي يعد مرآة لأحلامهم، ورافداً لطموحاتهم، ويجسد مكانة هذا النوع من الفنون الأدبية الذي تتناقله الأجيال، ويحرص مركز أبوظبي للغة العربية على إحيائه، وتعزيز مكانته في المشهد الثقافي الوطني.