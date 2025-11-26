الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«بيت الشعر» بالشارقة.. قصائد في حب الإمارات

«بيت الشعر» بالشارقة.. قصائد في حب الإمارات
26 نوفمبر 2025 19:44

الشارقة (الاتحاد)

نظم «بيت الشعر» في الشارقة أمسية شعرية يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، شارك فيها كل من الشعراء: زهير الطاهري من اليمن، علي مصطفى لون من نيجيريا، ومحمد الأمين جوب من السنغال، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وجمهور من النقاد والشعراء ومحبي الشعر.
 قدمت الأمسية الشاعرة المغربية مريم كويس. واستهل الأمسية الشاعر اليمني زهير الطاهري، الذي بارك لدولة الإمارات عيد اتحادها، كما ألقى نصاً للشارقة، تجلت فيه روح المحبة التي زينتها اللغة المسافرة في مدن الدهشة والصور الآسرة. ثم قرأ نصاً متأملاً فيه الكون. وقرأ بعده الشاعر النيجيري علي مصطفى لون، قصيدة أهداها إلى دولة الإمارات، ثم قدم نصاً أهداه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة. واختتم القراءات الشاعر السنغالي محمد الأمين جوب، الذي استهلّ بأبياتٍ أهداها لدولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد، ثم قرأ نصاً بعنوان «معراج الرؤى» فاض محبة ومديحاً نبوياً. وفي الختام كرم الشاعر محمد البريكي المشاركين في الأمسية.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي
قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان
بيت الشعر
الإمارات
الشارقة
الشعر
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©