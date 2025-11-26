«بيت الشعر» بالشارقة.. قصائد في حب الإمارات

الشارقة (الاتحاد)



نظم «بيت الشعر» في الشارقة أمسية شعرية يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، شارك فيها كل من الشعراء: زهير الطاهري من اليمن، علي مصطفى لون من نيجيريا، ومحمد الأمين جوب من السنغال، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وجمهور من النقاد والشعراء ومحبي الشعر.

قدمت الأمسية الشاعرة المغربية مريم كويس. واستهل الأمسية الشاعر اليمني زهير الطاهري، الذي بارك لدولة الإمارات عيد اتحادها، كما ألقى نصاً للشارقة، تجلت فيه روح المحبة التي زينتها اللغة المسافرة في مدن الدهشة والصور الآسرة. ثم قرأ نصاً متأملاً فيه الكون. وقرأ بعده الشاعر النيجيري علي مصطفى لون، قصيدة أهداها إلى دولة الإمارات، ثم قدم نصاً أهداه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة. واختتم القراءات الشاعر السنغالي محمد الأمين جوب، الذي استهلّ بأبياتٍ أهداها لدولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد، ثم قرأ نصاً بعنوان «معراج الرؤى» فاض محبة ومديحاً نبوياً. وفي الختام كرم الشاعر محمد البريكي المشاركين في الأمسية.