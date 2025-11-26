محمد بن سعود يشهد الحفل الموسيقي الكلاسيكي للجمعية التشيكية والسلوفاكية

رأس الخيمة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، الحفل الموسيقي الكلاسيكي الذي نظمته الجمعية التشيكية والسلوفاكية بالتعاون مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، وذلك على مسرح غرفة رأس الخيمة.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة أهمية دعم الفنون والموسيقى، باعتبارهما جسوراً للتواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس رؤية الإمارة في تعزيز حضورها الثقافي، وخلق منصات تستقطب المواهب المحلية والعالمية، وتوفر تجارب فنية راقية لأفراد المجتمع.

وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة تولي اهتماماً كبيراً بالمبادرات الثقافية والمشاريع الإبداعية التي تسهم في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للثقافة والفنون، مؤكداً أن الاستثمار في الفنون هو استثمار في الإنسان، يعزز قدراته، ويتيح له التفاعل الإيجابي مع مختلف الحضارات.

وأشاد سموه بالمستوى الفني الرفيع الذي قدمه المشاركون خلال الحفل، وأثنى على الجهود المميزة التي تبذلها الجمعيات الثقافية والفنية في تعزيز التبادل الفني بين دولة الإمارات ودول العالم، وترسيخ قيم الانفتاح الثقافي والتنوع، وتقريب المسافات بين الشعوب عبر الفنون.

وتضمن برنامج الحفل مشاركة فرقة موسيقية مشتركة تضم فنانين شباباً من دولة الإمارات وجمهورية التشيك، إضافة إلى مشاركة عازفة الكمان الكورية الجنوبية سول يوين، التي قدمت مقطوعات كلاسيكية حظيت بتفاعل كبير من الحضور.

وقد جسد الأداء المشترك للعازفين الشباب رسالة واضحة مفادها أن الموسيقى قادرة على جمع الأمم، وأن التفاهم بين الثقافات ينمو بصورة طبيعية عبر الإبداع الفني المشترك. ويأتي الحفل ضمن سلسلة فعاليات ثقافية مشتركة تجسد التعاون المتواصل بين الجمعية التشيكية والسلوفاكية في دولة الإمارات، وجمهوريتي التشيك وسلوفاكيا، وإمارة رأس الخيمة.

حضر الحفل الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي العهد، إلى جانب عدد من المديرين والمسؤولين.