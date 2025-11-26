«دبي للثقافة» تحتفي بعيد الاتحاد 54 بعروض تراثية وثقافية

دبي (وام)



تقدم «هيئة الثقافة والفنون» في دبي مجموعة من التجارب الثقافية الاستثنائية، والفعاليات الفنية المستوحاة من التراث المحلي في مختلف مواقعها للاحتفاء بعيد الاتحاد 54، الذي يُقام هذا العام تحت شعار متحدين، وذلك ضمن دعم الهيئة لحملة #زايد وراشد الوطنية التي ينظمها براند دبي للعام الثاني على التوالي.

وتنظم الهيئة فعاليات تمتد من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، في متحف الاتحاد، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومتحف الشندغة، وحي الفهيدي التاريخي، وقرية حتا التراثية، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، بهدف سرد حكاية الاتحاد، وتعزيز قيم العمل الجماعي، واستعراض إبداعات أبناء الإمارات، وتسليط الضوء على الثقافة المحلية وما تتميز به الدولة من تنوع ثقافي يعكس هويتها الوطنية المتجذرة.

وفي هذه المناسبة أطلقت الهيئة الأغنية الوطنية بو خالد وبو راشد، التي أداها كورال الإمارات تعبيراً عن الفخر بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وما حققاه من إنجازات رفعت مكانة الإمارات عالمياً.

ويستقبل متحف الاتحاد الزوار من 1 إلى 3 ديسمبر ببرامج تفاعلية تشمل تجربة الواقع الافتراضي لاستكشاف معالم الإمارات، إلى جانب ورش زراعية وأنشطة فنية شعبية من العيالة والحربية والربابة. فيما يخصص متحف الشندغة خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 3 ديسمبر سلسلة من الورش التي تشمل قرض البراقع وغزل السدو وصناعة القرقور وصياغة الفضة والعطور التقليدية، إلى جانب عروض النهمة واليويلة.

وفي مكتبة الصفا للفنون والتصميم تقام أمسية خط دبي خارج إطار اللوحات يومي 28 و29 نوفمبر، إضافة إلى فعاليات تفاعلية تشمل الرسم والحرف اليدوية وسوق الإبداع. كما تستضيف قرية حتا التراثية وحي الفهيدي عروضاً تراثية يومي 2 و3 ديسمبر، بينما يقدم مركز الجليلة يوم 28 نوفمبر فعاليات خاصة للأطفال تشمل مسابقة أجمل زي وطني، وأنشطة ترفيهية مستوحاة من التراث الإماراتي.