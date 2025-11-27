الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مركبة لناسا ترصد "برقاً مصغراً" على المريخ

مركبة لناسا ترصد "برقاً مصغراً" على المريخ
27 نوفمبر 2025 07:53

حصلت المركبة بيرسيفيرانس التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" على أدلة على أن الغلاف الجوي للمريخ نشط كهربائيا، إذ رصدت تفريغات كهربائية، أسماها أحد العلماء "برقاً مصغراً".

ويرتبط هذا البرق في الغالب بأعمدة الغبار التي تنطلق بانتظام فوق سطح الكوكب.
قال الباحثون إن المركبة ذات العجلات الست، التي تستكشف المريخ منذ 2021 في موقع يسمى فوهة جيزيرو بنصفه الشمالي، التقطت هذه التفريغات الكهربائية في تسجيلات صوتية وكهرومغناطيسية عبر أداة استشعار عن بعد.
وهذا أول توثيق لنشاط كهربائي في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ.

وقال عالم الكواكب بابتيست تشيد من معهد أبحاث الفيزياء الفلكية وعلم الكواكب في فرنسا، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة التي نُشرت اليوم الأربعاء في مجلة نيتشر "تمثل هذه التفريغات اكتشافاً كبيراً، ولها آثار مباشرة في ما يتعلق بكيمياء الغلاف الجوي للمريخ والمناخ وصلاحيته للسكن ومستقبل الاستكشاف الآلي والبشري".

وقال عالم الكواكب والمؤلف المشارك في الدراسة رالف لورينز من مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند "لم نرصد برقاً بالتعريف الشائع. كانت شرارة صغيرة، ربما بطول بضعة مليمترات، ولم تكن برقاً حقيقياً".

أخبار ذات صلة
ناسا تقلص رحلات مركبة بوينج "ستارلاينر" بعد مشكلات فنية
«ناسا» تُطلق مهمة لإنقاذ تلسكوب فضائي من السقوط
المصدر: وكالات
ناسا
المريخ
الكوكب الأحمر
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©