الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«قضاء أبوظبي» تعزز نشر الثقافة القانونية في «العين للكتاب 2025»

«قضاء أبوظبي» تعزز نشر الثقافة القانونية في «العين للكتاب 2025»
27 نوفمبر 2025 18:07

أبوظبي (الاتحاد)
تشارك دائرة القضاء في أبوظبي في فعاليات النسخة الـ 16 من مهرجان العين للكتاب 2025، المقام خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تعزيز نشر الثقافة القانونية، انسجاماً مع استراتيجيتها الهادفة إلى بناء مجتمع واعٍ من خلال تحقيق العدالة، ودعم سيادة القانون، وتحسين الأمن المجتمعي.
ويشهد جناح الدائرة عرض مجموعة واسعة من الإصدارات القانونية المطبوعة والإلكترونية، التي تتناول أحدث التشريعات والدراسات المتخصصة في المجالات القضائية والقانونية، إلى جانب إتاحة عدد من المطبوعات التوعوية الموجهة إلى الجمهور بمختلف فئاته.
كما يعرض جناح الدائرة في المهرجان، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، خدمات مركز رعاية الأحداث التابع لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وأبرز برامجها ومبادراتها التأهيلية الموجّهة لفئة الأحداث، بما في ذلك المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي والسلوك الإيجابي، إلى جانب تعريف الجمهور بالبرامج التعليمية والتدريبية والرياضية التي تهدف إلى تهيئة البيئة الداعمة لهم، وتمكينهم لاكتساب مهارات حياتية تسهم في إعادة بناء حياتهم.
وتأتي مشاركة الدائرة في إطار حرصها على التواجد الفعّال في الفعاليات الثقافية والوطنية، وتعزيز حضورها في مختلف المهرجانات والمعارض والمنصّات والمعرفية، ودعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وتقديم محتوى قانوني يسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.

أخبار ذات صلة
«قضاء أبوظبي» تُطلق أول خدمة لإصدار الوكالات تلقائياً في المنطقة
«قضاء أبوظبي» تبحث آفاق التعاون مع كازاخستان
قضاء أبوظبي
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©