«قضاء أبوظبي» تعزز نشر الثقافة القانونية في «العين للكتاب 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة القضاء في أبوظبي في فعاليات النسخة الـ 16 من مهرجان العين للكتاب 2025، المقام خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تعزيز نشر الثقافة القانونية، انسجاماً مع استراتيجيتها الهادفة إلى بناء مجتمع واعٍ من خلال تحقيق العدالة، ودعم سيادة القانون، وتحسين الأمن المجتمعي.

ويشهد جناح الدائرة عرض مجموعة واسعة من الإصدارات القانونية المطبوعة والإلكترونية، التي تتناول أحدث التشريعات والدراسات المتخصصة في المجالات القضائية والقانونية، إلى جانب إتاحة عدد من المطبوعات التوعوية الموجهة إلى الجمهور بمختلف فئاته.

كما يعرض جناح الدائرة في المهرجان، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، خدمات مركز رعاية الأحداث التابع لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وأبرز برامجها ومبادراتها التأهيلية الموجّهة لفئة الأحداث، بما في ذلك المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي والسلوك الإيجابي، إلى جانب تعريف الجمهور بالبرامج التعليمية والتدريبية والرياضية التي تهدف إلى تهيئة البيئة الداعمة لهم، وتمكينهم لاكتساب مهارات حياتية تسهم في إعادة بناء حياتهم.

وتأتي مشاركة الدائرة في إطار حرصها على التواجد الفعّال في الفعاليات الثقافية والوطنية، وتعزيز حضورها في مختلف المهرجانات والمعارض والمنصّات والمعرفية، ودعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وتقديم محتوى قانوني يسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.