الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

المسرح.. مرآة الهوية الإماراتية في «العين للكتاب»

المسرح.. مرآة الهوية الإماراتية في «العين للكتاب»
28 نوفمبر 2025 01:21

سعد عبد الراضي (العين)

أخبار ذات صلة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»

شهد ركن صندوق الوطن ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025 جلسة حوارية موسعة حملت عنوان «المسرح صوت الإمارات وهويتها»، شارك فيها الفنان الإماراتي عبدالله صالح، وأدارها الفنان ياسر النيادي، وسط حضور نوعي من المثقفين وصنّاع المسرح والمهتمين بالتراث الثقافي.
استُهلت الجلسة بنقاشات معمّقة، تناولت الدور الجوهري للمسرح الإماراتي في حفظ ملامح البيئة المحلية، وتوثيق تفاصيل الحياة اليومية، والعادات والتقاليد. وأكد الفنان عبدالله صالح أن المسرح الإماراتي يستحضر التراث والعادات ضمن سياق فني يثري النص ويمنحه عمقه الثقافي، لكنه شدّد على أن هذه العناصر ليست جوهر الحكاية المسرحية. وقال صالح: «التراث ليس القصة.. بل الروح التي تمنح المسرح أصالته. مهمتنا أن نُقدّم فناً يعيش زمنه دون أن يفقد جذوره».  وأضاف أن المسرح الإماراتي يحمل رسالة فنية شاملة تتجاوز السرد الشعبي التقليدي، ليقدّم رؤى إبداعية تعكس الهوية المحلية، وتستجيب في الوقت نفسه لاحتياجات الجمهور المعاصر.

المسرح
المسرح الإماراتي
الهوية الإماراتية
العين للكتاب
الإمارات
مهرجان العين للكتاب
معرض العين للكتاب
العين
صندوق الوطن
آخر الأخبار
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
الرياضة
مجلس أبوظبي الرياضي يحصد الجائزة البرونزية لأفضل برنامج تفاعل جماهيري
اليوم 12:31
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
الرياضة
«مهرجان عيد الاتحاد» يُزيّن السباق الثالث لـ«جبل علي»
اليوم 12:30
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» والمصرف المركزي ينظمان ملتقى الوقف النقدي
اليوم 12:18
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
الرياضة
«اليويفا» يغرم أتلتيكو مدريد لـ «سوء السلوك»
اليوم 12:17
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
علوم الدار
علي راشد النعيمي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©