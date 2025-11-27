المسرح.. مرآة الهوية الإماراتية في «العين للكتاب»

سعد عبد الراضي (العين)

شهد ركن صندوق الوطن ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025 جلسة حوارية موسعة حملت عنوان «المسرح صوت الإمارات وهويتها»، شارك فيها الفنان الإماراتي عبدالله صالح، وأدارها الفنان ياسر النيادي، وسط حضور نوعي من المثقفين وصنّاع المسرح والمهتمين بالتراث الثقافي.

استُهلت الجلسة بنقاشات معمّقة، تناولت الدور الجوهري للمسرح الإماراتي في حفظ ملامح البيئة المحلية، وتوثيق تفاصيل الحياة اليومية، والعادات والتقاليد. وأكد الفنان عبدالله صالح أن المسرح الإماراتي يستحضر التراث والعادات ضمن سياق فني يثري النص ويمنحه عمقه الثقافي، لكنه شدّد على أن هذه العناصر ليست جوهر الحكاية المسرحية. وقال صالح: «التراث ليس القصة.. بل الروح التي تمنح المسرح أصالته. مهمتنا أن نُقدّم فناً يعيش زمنه دون أن يفقد جذوره». وأضاف أن المسرح الإماراتي يحمل رسالة فنية شاملة تتجاوز السرد الشعبي التقليدي، ليقدّم رؤى إبداعية تعكس الهوية المحلية، وتستجيب في الوقت نفسه لاحتياجات الجمهور المعاصر.