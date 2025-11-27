الجمعة 28 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

انطلاق مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية غداً

انطلاق مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية غداً
27 نوفمبر 2025 22:03

دبي (وام)
تنطلق، مساء غد الجمعة، في حي الشندغة التاريخي فعاليات النسخة الأولى من مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي.
يهدف المهرجان إلى توفير منصة مبتكرة لدعم وتمكين المواهب الشابة في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتحفيزها على إنتاج أعمال فنية مؤثرة ترفد المشهد الثقافي في دبي، بما ينسجم مع رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.
يضم المهرجان تحت مظلته مهرجان دبي لمسرح الشباب، ومهرجان دبي لموسيقى الشباب، ومهرجان دبي للفنون الشعبية، حيث سيشهد عرض 8 أعمال مسرحية مستلهمة من الواقع، تقدمها فرق مسرحية محلية تتنافس على جوائز المهرجان التي تشمل أفضل عرض متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل نص مسرحي، وأفضل إخراج.
ويشهد المهرجان، الذي يندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، عروضاً متنوعة لفرق الفنون الشعبية، منها اليزوة وجمعية دبي للفنون الشعبية ومسرح الشباب للفنون، فيما يستضيف مهرجان دبي لموسيقى الشباب 15 موهبة موسيقية من المواطنين والمقيمين، تتنافس ضمن عشر فئات، بينها أفضل مغن منفرد، وأفضل عازف على العود والبيانو، وأفضل عازف إماراتي.
وخلال الفعالية، ستكرم دبي للثقافة الفنان أحمد الجسمي بلقب شخصية العام المسرحية، والخبير عبيد علي بلقب شخصية العام للفنون الشعبية، والعازفة تالا بدري بلقب شخصية العام الموسيقية، تقديراً لمساهماتهم في إثراء الحراك الفني المحلي.
وسترافق المهرجان سلسلة من الورش المتخصصة، مثل ورشة العزف على العود ومسرح الظل، وفعاليات تدريبية تحت إشراف خبراء مختصين.

