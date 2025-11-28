فراشة كونية تُضي أعماق الفضاء في صورة مذهلة لـ«سديم الفراشة»

التقط تلسكوب في تشيلي صورة جديدة مذهلة لفراشة كونية كبيرة ورائعة الجمال.

ونشر مركز الأبحاث الأميركي "نوار لاب" التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأميركية الصورة.

ويقع سديم الفراشة، الذي يعرف بهذا الاسم الملائم، على مسافة تتراوح بين 2500 و3800 سنة ضوئية في كوكبة العقرب، وقد التقط تلسكوب "جيميني ساوث" صورة الفراشة الشهر الماضي.

وتبلغ السنة الضوئية الواحدة 6 تريليونات ميل، وفي قلب هذا السديم ثنائي القطب يقع نجم قزم أبيض كان قد أطلق منذ زمن بعيد طبقاته الغازية الخارجية. ويشكل الغاز الذي تم إطلاقه الأجنحة الشبيهة بالفراشة التي تتدفق من النجم الهرم، الذي تتسبب حرارته في توهج ذلك الغاز.



وقد اختار تلاميذ المدارس في تشيلي هذا الهدف الفلكي "سديم الفراشة" للاحتفال بمرور 25 عاماً على تشغيل مرصد جيميني الدولي.