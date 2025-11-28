السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

فراشة كونية تُضي أعماق الفضاء في صورة مذهلة لـ«سديم الفراشة»

فراشة كونية تُضي أعماق الفضاء في صورة مذهلة لـ«سديم الفراشة»
28 نوفمبر 2025 11:26

التقط تلسكوب في تشيلي صورة جديدة مذهلة لفراشة كونية كبيرة ورائعة الجمال.

ونشر مركز الأبحاث الأميركي "نوار لاب" التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأميركية الصورة. 
ويقع سديم الفراشة، الذي يعرف بهذا الاسم الملائم، على مسافة تتراوح بين 2500 و3800 سنة ضوئية في كوكبة العقرب، وقد التقط تلسكوب "جيميني ساوث" صورة الفراشة الشهر الماضي.

 

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق صاروخها الفضائي الرابع
الصين تطلق المركبة الفضائية "شنتشو-22"

وتبلغ السنة الضوئية الواحدة 6 تريليونات ميل، وفي قلب هذا السديم ثنائي القطب يقع نجم قزم أبيض كان قد أطلق منذ زمن بعيد طبقاته الغازية الخارجية. ويشكل الغاز الذي تم إطلاقه الأجنحة الشبيهة بالفراشة التي تتدفق من النجم الهرم، الذي تتسبب حرارته في توهج ذلك الغاز.

وقد اختار تلاميذ المدارس في تشيلي هذا الهدف الفلكي "سديم الفراشة" للاحتفال بمرور 25 عاماً على تشغيل مرصد جيميني الدولي.

المصدر: وكالات
الفضاء
تشيلي
تلسكوب
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©