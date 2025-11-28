السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«إرثي» في «نوماد أبوظبي» تؤكد قيمة التراث

«إرثي» في «نوماد أبوظبي» تؤكد قيمة التراث
28 نوفمبر 2025 14:02

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

شارك مجلس إرثي للحرف المعاصرة في معرض نوماد 2025، الذي استضافه مبنى المسافرين (1) في مطار أبوظبي الدولي، من خلال برنامج فعاليات اشتمل على جلسة حوارية متخصّصة، وورش عمل تطبيقية، إلى جانب عرض أعمال فنية وتصميمية معاصرة تتناسب مع الطابع المعماري للموقع، الذي صمّمه المهندس الفرنسي بول أندريه عام 1982.

وقالت ريم بن كرم، مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة: تأتي مشاركتنا في «نوماد 2025» ضمن التزامنا بإبراز الحرفة بوصفها جزءاً حيّاً من الحوار العالمي، الذي يقوده الفن والتصميم. ومنذ تأسيس المجلس قبل أكثر من 10 أعوام، عملنا على تطوير مقاربات مهنية تعيد قراءة الحرف الإماراتية وتفتح لها مساراً معاصراً يحافظ على جوهرها، ويرتبط بتطلعات جمهور التصميم اليوم. وذكرت أن التجربة أثبتت أن التفاصيل المتجذّرة في القطع التراثية، تحمل قيمة جمالية وقدرة على الإلهام، ما ينعكس في الأعمال التي تبدعها حرفيات إرثي، حيث تجتمع فيها أصالة الشكل ودقة الصنعة، إلى جانب حضور معاصر يبرز قيمة الحرفة الإماراتية على المنصات الدولية.وتابعت بن كرم: ‎قدّم المجلس جلسة حوارية ناقشت توظيف الحرف المعاصرة في إعادة صياغة العلاقة مع المكان، بمشاركة كل من ريم المزروعي، مدير إدارة التقييم والتصميم بالإنابة بمجلس إرثي للحرف المعاصرة، وسارة فرحة، وخالد شلخة، والفنانة تالين هزبر، وأدارها القيّم والمدير الفني أرنود موراند. وتضمّنت مشاركة المجلس تنظيم ورشتين عمليتين لعرض تقنيات مستوحاة من الحرف الإماراتية التقليدية بتصاميم معاصرة، شملت ورشة «تصميم سلسلة مفاتيح جلدية بحرفة التلي» وورشة «تصميم فواصل الكتب باستخدام حرفة السفيفة»، كما عرض المجلس أعمالاً مختارة من مجموعة «تيلاد» للفنان ريكاردو ريندون بالتعاون مع حرفيات إماراتيات.
 

أخبار ذات صلة
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©