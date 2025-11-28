السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«العين للكتاب 2025» يناقش تفاعل الجيل الجديد مع الثقافة

«العين للكتاب 2025» يناقش تفاعل الجيل الجديد مع الثقافة
28 نوفمبر 2025 17:55

العين (الاتحاد)
في رحاب كليات التقنية العليا، استضافت الحلقة الشبابية، التي عقدت ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025، جلسة حملت عنوان «الشباب والمشهد الثقافي».
بدأت بكلمة افتتاحية من الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي للكليات في العين، أكد فيها أن القراءة ليست رفاهية، بل أساس بناء الفكر، مشيداً بجهود المهرجان في تشجيع الشباب على الانخراط في الثقافة والمعرفة.
وتناول الحوار، الذي أدارته عائشة البلوشي من مجلس شباب دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مجموعة من الأسئلة النوعية عن دوافع الشباب للمشاركة في الفعاليات الثقافية، والتحديات التي يواجهونها، إذ كان الحوار مفتوحاً وصريحاً، منح المشاركين مساحة للتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم في قراءة تتجاوز الكتب لتشمل التجربة والإبداع.

وتحدث مسلم الدرعي، رئيس مجلس شباب العين، عن التحدي الكبير في جذب الشباب نحو الجلسات الثقافية في ظل غزارة التقنية والترفيه الرقمي. ورأى أن المجالس الشبابية يمكن أن تلعب دوراً محورياً في التوعية الثقافية. وشدّد على أهمية استثمار أوقات الفراغ في تثقيف النفس، والبحث عن الشغف الذي يُعد حافزاً للإقبال على القراءة والمشاركة.
وقدّم سيف النعيمي، مدير إدارة الشركات في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، رؤية عملية حول كيفية ضمان استمرارية مشاركة الشباب في المشهد الثقافي: فقد تطرق إلى دور التكنولوجيا والتعليم في جذب المهتمين. وأكد أن الفعاليات الثقافية في المستقبل يجب أن تكون تفاعلية وتطبيقية لتلامس اهتمام الشباب، وتحفّزهم على المشاركة.
وشهدت الجلسة مداخلات قيّمة من المشاركين تناولت ما يحفّزهم وما يثنيهم عن المشاركة في المناسبات الثقافية. كما قدموا اقتراحاتهم، وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة ضمن فعاليات تجمع بين المتعة والفائدة، وبين النظرية والتطبيق، معتبرين أن الثقافة في عصرهم تحتاج إلى لغة معاصرة وقريبة من حياتهم اليومية. 

مهرجان العين للكتاب
جيل جديد
الثقافة
