«ندوة الثقافة والعلوم» تكرم المشاركين بمعرض الهوايات والمقتنيات الخاصة

دبي (وام)

نظمت ندوة الثقافة والعلوم، أمس، حفل تكريم للمشاركين بمعرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة، بحضور نخبة من الهواة والمهتمين بهذا المجال الثقافي. وأعرب بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، عن شكره وتقديره للمشاركين لالتزامهم بالمشاركة السنوية، مؤكداً أن إطلاق معرض سنوي للهوايات والمقتنيات جاء بهدف تعزيز ثقافة الاقتناء، وتبادل المعرفة حول مقتنيات متنوعة، وتحفيز أفراد المجتمع على الحفاظ على الذكريات والممتلكات التي تمثل قيمة عاطفية أو تاريخية.

وأشار البدور إلى أنه استفاد خلال الدورات السبع السابقة من المعرض، حيث أصبح يحتفظ بكل ما يوثق من مناسبات ويؤرخ للحظات، موضحاً أن المعرض شهد مشاركات غير مألوفة وأخرى تثير الفضول، إلا أنه في مجموعه شكل تجربة ثقافية ثرية وجذابة.

شهد المعرض تنوعاً كبيراً في المقتنيات الخاصة والعامة والمحلية والعالمية، ووثق مشاركون خلاله مراحل من تاريخ الإمارات عبر صور نادرة، فيما عرض آخرون مقتنيات لقادة وشخصيات وطنية بارزة، إضافة إلى مجموعات من العملات المحلية والعالمية، ما جعل المعرض بمثابة سجل بصري ووجداني لذاكرة مجتمع كامل.