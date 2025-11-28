«ثقافة الشارقة» تطلق النسخة الـ 10 من «مهرجان الأقصر للشعر العربي»

الأقصر (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية، مساء أمس، احتفاءً ثقافياً كبيراً، بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس بيت الشعر في الأقصر في عام 2015، وذلك خلال حفل انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية على مدى 4 أيام، بمشاركة أكثر من 140مبدعاً، من شعراء وشاعرات وفنانين ونقاد مصريين وعرب.

أقيم حفل الافتتاح في مسرح مركز الأقصر للمؤتمرات، بحضور عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، وعبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ود. خالد أبو الليل، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نيابة عن معالي أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، ود. هشام أبو زيد، نائب محافظ محافظة الأقصر، ود. محمد عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بجانب شخصيات تنفيذية وإدارية للمحافظة، وعمداء كليات وأكاديميين، وطلاب وجمهور كبير.

وقال حسين القباحي، مدير بيت شعر الأقصر، إنه بعد عشرة أعوام في مسيرة بيت الشعر الذي منحتنا إياه مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، قدّم البيت كوكبة مضيئة من مبدعي مصر، وخاصة شبابها، وأضاف للساحة الثقافية عدداً كبيراً من المبدعين الذين أصبحوا الآن أصحاب أسماء لامعة حاضرة في فعاليات ثقافية مصرية وعربية وعالمية متعددة.

من جهته، أشار عبدالله العويس، في كلمته خلال الحفل، إلى مواصلة بيت الشعر في الأقصر التميّز الإبداعي الذي امتد 10 أعوام، قائلاً: يسعدنا أن نجتمع اليوم في أجواء تعبق بالشعر والإبداع في مهرجان الأقصر للشعر العربي، هذا الحدث الثقافي الذي أصبح علامة مضيئة في المشهد الأدبي العربي، حيث تنطلق دورته العاشرة ليواصل مسيرته الإبداعية التي امتدت لعشرة أعوام من التميّز والنجاح والعطاء الثقافي المتنوّع.

وتقدم العويس بالشكر إلى وزارة الثقافة المصرية لتعاونها الثقافي الدائم واحتضانها للبيت، وعلى جهودها المخلصة لإنجاح أنشطته في الأقصر، وفي جميع المحافظات، ليعبّر هذا التعاون عن عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية.

من جانبه قال د. خالد أبو الليل، إن رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة شكّلت علامة ثقافية فارقة في المشهد الثقافي العربي، مشيراً إلى أن مبادرة بيوت الشعر تعد بمثابة رؤية ثقافية ثرية جداً للتعاون الثقافي الذي يستمر حتى اليوم إلى عامه العاشر بانتظام شديد، وهو إن دلّ على شيء، فإنه يدل على جذور هذا التعاون الوثيقة والقوية، وعلى عمق الروابط والأخوة والصداقة بين مصر والإمارات.

من ناحيته، أعرب عبد المطلب عمارة، عن اعتزّازه باختيار الأقصر محطة أساسية لبيت الشعر الذي ينظم هذا المهرجان سنوياً، حيث بات منصة مضيئة تجمع الشعراء والمبدعين من مختلف أرجاء الوطن العربي، مشيداً بالجهود المتميزة لفريق بيت الشعر بالأقصر في خدمة الحركة الثقافية ونشر روح الجمال والمعرفة بين أبناء المجتمع.

وكرّم العويس والقصير يرافقهما عمارة وأبو الليل، الناقد والأكاديمي المصري د. محمد أبو الفضل بدران، شخصية العام الثقافية للدورة العاشرة من المهرجان، تكريماً لجهوده الإبداعية المتواصلة.