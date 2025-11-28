مؤسسة بحر الثقافة تحتفل بعيد الاتحاد

فاطمة عطفة (أبوظبي)

«دام عزك ياوطني، وعاشت أمجادك خالدة»، تحت هذا العنوان احتفلت «مؤسسة بحر الثقافة» بأبوظبي بعيد الاتحاد، حيث قدمت مسابقات وأهازيج وذكريات وقصيد، مع استضافة الشاعر خليل عيلبوني، والشاعرة سلمى الهاشمى، وذلك بحضور الشيخة حمدة بنت سعيد بن حمدان آل نهيان، وعضوات المؤسسة، وأدارت الأمسية الروائية مريم الغفلي مرحبة بالحضور قائلة: «نحتفل اليوم باتحاد وحد القلوب قبل الأرض، وصنع لوطننا مجداً راسخاً وعزاً لا يزول، مسيرة مباركة انطلقت في عام 1971، وجعلت من دولة الإمارات نموذجاً رائداً يحتذي به العالم بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وحكمة الآباء المؤسسين».

بدوره حيا الشاعر عيلبوني القائمين على النشاط الثقافي لـ«بحر الثقافة» للمساهمة الحقيقية في إثراء الفكر الإماراتي، ثم تحدث عن ذكرياته عندما وصل إلى أبوظبي في أول يناير 1971 ليعمل في إذاعة أبوظبي، التي كانت قد تأسّست في فبراير 1969، واستعرض عيلبوني تفاصيل اليوم التاريخي بإعلان قيام دولة الاتحاد، كما ألقى قصيدة بهذه المناسبة العزيزة. وتتابعت الحفل بفقرات الأمسية المتنوعة، حيث ألقت الشاعرة سلمى الهاشمي عدة قصائد تعبيراً عن المحبة والاعتزاز والوفاء للوطن الغالي ولعيد الاتحاد.