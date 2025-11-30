«الأقصر للشعر العربي» يجمع الخط والشعر والنقد

الشارقة (الاتحاد)



شكل مهرجان الأقصر للشعر العربي في يوميه الثاني والثالث حواراً إبداعياً لافتاً، حيث أقيمت ندوة أدبية، ومعرض للخط العربي، وقراءات شعرية، وحفل توقيع 7 دواوين شعرية على مدار اليومين، ضمن فعاليات الدورة العاشرة التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنظمها دائرة الثقافة في الشارقة ووزارة الثقافة المصرية.

جاء ذلك، بحضور عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والدكتور محمد حساني علي، مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، وحسين القباحي، مدير بيت الشعر في الأقصر، ومجموعة من الأكاديميين، والطلاب، والأدباء، والفنانين، والجمهور.

افتتح عبد الله العويس، ومحمد القصير، في مكتبة مصر العامة- فرع الأقصر، معرض فنون الخط العربي الذي ينظمه بيت الشعر بالأقصر، بالتعاون مع المكتبة. ويضم المعرض 26 عملاً خطياً لعدد من أبرز فناني الخط العربي من مختلف محافظات مصر.

كما شهد اليوم الثالث، الذي أقيم في بيت الشعر في الأقصر، ندوة أدبية، وحفل توقيع 7 دواوين، وقراءات شعرية. وعقدت الندوة تحت عنوان «الأنساق الثقافية والفنية في القصيدة العربية المعاصرة».