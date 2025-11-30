الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

عروض أدائية تضفي البهجة على زوار «العين للكتاب»

جانب من العروض الموسيقية في «العين للكتاب» (من المصدر)
30 نوفمبر 2025 04:07

العين (الاتحاد)

تنتشر الإيقاعات الموسيقية، في استاد هزاع بن زايد - العين سكوير، حيث الموقع الرئيس لمهرجان العين للكتاب 2025، على يد فرِق عالمية متجولة، مصطحبة الزوار في تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة.
وتقدم الفرق المشاركة في المهرجان، عروضاً موسيقية متنوعة تشمل إيقاعات عالمية من معزوفات كلاسيكية وفلكلورية، مما يتيح للأطفال التعرف على أنماط موسيقية مختلفة من حول العالم. ولا يقتصر دور هذه الفرق على الأداء الموسيقي فقط، بل تتضمن عروضها مسابقات وألعاباً تعليمية تشجع الأطفال على التفاعل والمشاركة، وتساعدهم على توسيع مداركهم، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والاجتماعية.
وفي أرجاء المهرجان، يمكن رؤية الأطفال وهم يشاركون بحماسة في أداء الإيقاعات على آلات موسيقية، ويجربون العزف الجماعي والتفاعل مع الموسيقيين.

أنشطة متنوعة 

إلى جانب العروض الموسيقية، يقدم المهرجان مجموعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية التي تتناغم مع الموسيقى، حيث يمكن للأطفال المشاركة في ورش للرسم، وورش قراءة، وعروض قصصية، مما يجعل من المهرجان منصة شاملة تجمع بين الثقافة والترفيه والتعليم. 

مهرجان العين للكتاب
العين
الموسيقى
الأطفال
